إدارة منبج تجتمع مع شيوخ ووجهاء العشائر في منبج لمناقشة المستجدات السياسية في المنطقة

وحضر الاجتماع ممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية والمؤسسات العسكرية في منبج وريفها وشيوخ ووجهاء عشائرها، وذلك في صالة مركز الثقافة والفن وسط المدينة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، بعدها شرح عضو مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، جاهد حسن، المستجدات السياسية في المنطقة من تهديدات وهجمات وحصار ومساعي بث وإثارة الفتن.

وقال جاهد حسن إن "الإشاعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بخصوص تسليم مدينة منبج وريفها، كلها من أنواع الحرب الخاصة، ولا نريد أن يستمع الشعب أو شيوخ العشائر لمثل هذه الإشاعات، فالتهديدات على المنطقة مستمرة من كافة الجهات ويجب أن نقاوم وندافع عن أرضنا".

وانتقد حسن الابتزاز الروسي "روسيا طالبت أكثر من مرة بتسليم منبج للنظام السوري، أو ستتدخل تركيا وتحتلها. كان بإمكان الروس القول لنحارب الاحتلال عوضاً عن التهديد".

وأوضح جاهد حسن أنه "إذا أردنا أن نتحاور مع النظام، فلدينا شروطنا وأسبابنا، لكننا لا نستطيع التحاور مع تركيا؛ لأنها دولة محتلة على الأراضي السورية".

وأنهى عضو مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج حديثه بالقول "من أسباب فشل المحافل الدولية ولجنة الدستور، عدم مشاركة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لذا نريد أن يكون المخاطب هو الإدارة الذاتية عام 2022 ".

وفي الختام، فتح باب النقاش بين المجتمعين حول المستجدات التي تعيشها المنطقة ودور وجهاء وشيوخ العشائر في قيادة المجتمع في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة.

(أ ق/ج)

ANHA