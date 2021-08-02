إدارة منبج تجتمع مع أهالي المدينة وتستمع إلى مطالبهم

وبدأت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج بعقد سلسلة من الاجتماعات الجماهيرية مع الأهالي في ريف المدينة يوم الـ 31 من تموز المنصرم، ثم عقدت يوم أمس آخر جولات الاجتماعات الجماهيرية وذلك داخل مدينة منبج.

الاجتماعات في المدينة عقدت في كل من الخط الشرقي والغربي، حضرها العشرات من الأهالي، بالإضافة إلى الرؤساء المشتركين للكومينات والمجالس المحلية وممثلين عن الإدارة المدنية.

ونسقت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها مع كل من المجلس العسكري وقوى الأمن الداخلي وتجمّع نساء زنوبيا ومجلس العدالة الاجتماعية وإدارة المجالس في الخطوط، لعقد هذه الاجتماعات.

وبدأ الاجتماع المنعقد في الخط الشرقي بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث الإداري في أمن المعابر في منبج، عدنان إبراهيم، عن الأوضاع الراهنة في المنطقة ومنبج بشكل خاص، قائلاً "ما دار في منبج شيء منظم ومدبر وغير عشوائي لضرب الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا"، وذلك في إشارة إلى محاولات بث الفتنة التي شهدتها مدينة منبج قبل نحو شهرين.

كما نوّهت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج، نزيفة خلو، أن "الهدف من هذه الاجتماعات هو سماع الآراء والاقتراحات من المجتمع بشكل عام لتطوير عمل الإدارات في منبج"، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الإدارة وأبناء المنطقة لجعل المدينة نموذجاً تحتذي به كافة سوريا.

ثم فتح باب النقاش من خلال طرح الأسئلة والمطالب، إذ تمحورت النقاشات حول ضرورة تحسين جودة الخبز وتوفير الأدوية، وتوفير المحروقات وزيادة ساعات التغذية الكهربائية.

ويجمع ممثلو الإدارة مطالب الأهالي وانتقاداتهم لبحث سبل معالجتها فيما بعد.

(أ ق/ج)

ANHA