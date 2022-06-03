إدارة منبج تدين صمت المجتمع الدولي وتنتقد صمت الدول العربية عن التهديدات التركية

يوم الأربعاء الفائت، هدد رئيس دولة الاحتلال التركي باحتلال منبج وتل رفعت، وسط غموض يلف مواقف القوى الدولية والبلدان العربية.

وتعليقاً على ذلك، قالت نائبة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها نورا الحامد خلال تصريح لوكالتنا بأن " الدولة التركية تصعد من هجماتها وتهديداتها بشكل ملحوظ ومستمر تجاه الأهالي، مستهدفة بذلك أمن واستقرار المنطقة".

أضافت نورا: "أين كانت الدولة التركية عندما سيطرت مرتزقة داعش على المدن السورية، التي اليوم أردوغان يهددها مراراً وتكراراً بتطهيرها، متسائلةً؟ هل سيحررها من أهاليها الذين حاربوا داعش الذي كان يهدد العالم أجمع.

وأشارت نورا بأن أهالي شمال وشرق سوريا قدموا كوكبة من الشهداء في سبيل تحرير مدنهم وارضهم من رجس الارهاب داعش، ويعود اليوم أردوغان بإعادة هؤلاء المرتزقة الذين فروا إلى أراضيها وزجهم في القتال في الشمال السوري ضد أصحاب الارض الأصليين ".

ونوهت نورا بأن أردوغان "يتحدث عن تطهير المنطقة من الإرهاب. عن أي ارهاب يتحدث عنه وهو نفسه الذي يدعمه في المناطق التي يحتلها من سوريا، حيث ترتكب أبشع المجازر والجرائم بحق أهالي المنطقة.

وأكدت نورا بأن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها يدين ويستنكر كل التهديدات والهجمات التركية على مناطقهم التي تحررت بالدماء، ولن يقبلوا لأي جهة الاعتداء عليهم، وقالت: "دماء الشهداء أمانة في أعناقنا".

وتابعت: "هدف الدولة التركية تهجير أهل المنطقة والعبث بمكتسبات الشهداء، وإدخال الخوف والهلع في نفوسهم".

ودعت نائبة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها نورا الحامد في ختام حديثها المجتمع الدولي والرأي العام بالتدخل وإيقاف الدولة التركية عن تهديداتها وهجماتها تجاه أهالي المنطقة.

(د)

ANHA