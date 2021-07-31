إدارة منبج تبدأ بعقد سلسلة اجتماعات مع الأهالي للاستماع إليهم

وعقدت الاجتماعات في كل من خط الفارات, خط المحترق, وخط تل حوذان, وأبو قلقل, وخط الحية, وخط الياسطي, في ريف مدينة منبج حضرها الأهالي من أبناء القرى بالإضافة إلى رؤساء الكومينات والمجالس المحلية.

ونسقت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها في عقد الاجتماعات مع كل من المجلس العسكري وقوى الأمن الداخلي ومجلس المرأة ومجلس العدالة الاجتماعية وإدارة المجالس في الخطوط .

وتهدف الإدارة من خلال اجتماعاتها الجماهيرية إلى الاستماع للأهالي ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بوضع المنطقة والخدمات اللازمة لهم وإمكانية تلبيتها من قبل الإدارة.

وبدأ الاجتماع المنعقد في خط الفارات غربي منبج بالوقوف دقيقة صمت, من ثم تحدث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها محمد خير شيخو عن الأوضاع الراهنة في المنطقة ومنبج بشكل خاص، قائلاً: "تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من الفوضى العارمة، حالة سيطرة وهيمنة الأقوى وذلك منذ بداية ثورات الربيع العربي التي أدت إلى تدهور الوضع في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف محمد خير شيخو: "واليوم في سوريا هدف كل الدول المهيمنة هو الحفاظ على مناطق نفوذها في المنطقة وكسب مناطق أكثر".

وتطرق شيخو إلى الأحداث الأخيرة والفتنة التي درات في مدينة منبج من قبل أجندات خارجية بالقول: "لبست هذه الأحداث ثوباً خارجياً، ثوب الخدمات والتقصير في توفير الخدمات ومسألة الدفاع الذاتي ولكن كان للأجندات الخارجية أهداف من خلال هذه الأحداث أو الشغب الذي حدث في المدينة وهو السيطرة على المدينة والعبث بأمنها وأمانها".

وأكد شيخو بأنه بفضل وعي أهالي مدينة منبج وعي الحكماء والعقلاء والمثقفين تم إدراك هذه الفتنة وبأنها تحاك للتفرقة بين المكونات الموجودة في المنطقة وخلق فوضى في المدينة.

من ثم فتح باب النقاش من خلال طرح الأسئلة والمطالب، إذ تمحورت النقاشات حول ضرورة تحسين جودة الخبز وتوفير الأدوية ومساعدة أهالي القرى الذين يملكون الأراضي الزراعية على خطوط الجبهات لجني محاصيلهم, توفير المحروقات وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للريف بالإضافة إلى توفير علف المواشي.

ومن المقرر أن تستمر الإدارة في عقد الاجتماعات الجماهيرية يوم غد وذلك داخل مدينة منبج الخط الغربي والشرقي.

(س ع/ج)

ANHA