إدارة منبج تعبر عن رفضها للتدخلات التركية في سوريا ودول الجوار

وقرأ البيان الرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد علي العبو بحضور أعضاء وإداريين في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"نستنكر ونرفض رفضاً قاطعاً التدخلات التركية السافرة في مناطقنا بسوريا وليبيا والعراق ونعدّ هذه التجاوزات من الجانب التركي خرقاً واضحاً لسيادة هذه الدول وتهديد مباشر لأمن واستقرار هذه المناطق وإن دل هذا على شيء فهو يدل على الذهنية العثمانية التوسعية في هذه المناطق.

وهي بذلك تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات والمبادئ القانونية الدولية التي تضمن أمن وأمان الإنسان في منطقته، ونحن ندعو المجتمع الدولي بالضغط على الجانب التركي لمنع مثل هذه التجاوزات لما فيها من تهديد واضح للإنسانية في هذه المجتمعات".

(كروب/ج)

ANHA