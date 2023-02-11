إدارة منبح تحمّل مسؤولية إيصال المساعدات للجهات التي تقف في وجه عبورها

بيان الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، جاء، في معبر التايهة الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق حكومة دمشق، أثناء انتظار عبور قافلتي المساعدات التي جهزتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للمنكوبين في حلب.

وقرئ من قبل الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، عقلة المنصور.

وجاء في مستهل البيان: "بتاريخ السادس من شهر شباط لعام ٢٠٢٣، استيقظت عموم البلاد على فاجعة هزت ضمائر العالم أجمع، وبقلوب ملؤها الحزن والأسى بعد الفاجعة التي حصلت في بلادنا الحبيبة، إزاء الخسائر المأساوية في الارواح والدمار الهائل الذي أصاب الآلاف رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالاً".

وتابع البيان بالتأكيد على الاستعداد لتقديم كل أنواع الدعم: "باسم أبناء شمال وشرق سوريا، والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، نعلن عن الدعم الكامل بما أوتينا من قوة، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لجميع أبناء بلدنا الغالي" .

وخلال ذلك أعلنت الإدارة المدنية لمنبج عن أسفها لتسييس المساعدات الإنسانية وأضافت: "بكل أسف تم تسييس هذه المساعدات من المعنى الإنساني إلى المعنى السياسي، فواجبنا تجاه إخواننا في المناطق المنكوبة يتطلب منا تقديم كل ما نستطيع القيام به من مساعدات مادية ومعنوية، ونقف في هذه الساعات أمام قوافلنا التي نطالب بإدخالها إلى كل محتاج أو من هو بحاجة وإيصالها بأسرع وقت ممكن".

وفي ختام بيانها حمّلت الإدارة المدنية مسؤولية إيصال المساعدات للمتضررين للجهات التي تقف في وجه إيصالها.

(ش س/سـ)

ANHA