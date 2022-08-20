إدارة مخيم روج تحذر: الهجمات التركية قد تتسبب بحالات هروب المرتزقة من المخيم

وأصدرت إدارة مخيم روج في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، بياناً إلى الرأي العام، أكدت خلاله أن هجمات دولة الاحتلال التركي تساند مرتزقة داعش لتنظيم صفوفه من جديد في مخيمي روج والهول.

وقرئ البيان، خلال مؤتمر صحفي، من قبل الإدارية في مخيم روج، فرح حمدو، وجاء في مستهله:" تعود دولة الاحتلال التركي بتجديد تهديداتها على شمال وشرق سوريا، وسط مواقف وتنديدات خجولة تصدرها الدول الضامنة لعملية وقف إطلاق النار وفق الاتفاق الجاري عام 2019 ".

وأصدر التحالف الدولي بيان ندد فيه بالهجوم التركي الأخير على مركز تدريب تابع للأمم المتحدة في قرية شموكة التابعة لمدينة الحسكة، لكن البيان خلا من أية إشارة إلى تركيا.

وأدى ذلك الهجوم إلى استشهاد 4 فتيات وإصابة 11 آخرين في الـ 18 من شهر آب الجاري.

وتابع البيان بأنه بعد حصار مرتزقة داعش في حملة الباغوز، لجأ عدد كبير من أسر الداعش إلى مخيمي (روج – الهول)، اللذان يشكلان حالياً خطراً كبيراً على شمال شرق سوريا والعالم أجمع".

وأكد البيان أنّ هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا تفتح المجال لمرتزقة داعش في الأراضي السورية لتنظيم صفوفهم من جديد، "التصعيد التركي يمكن أن يضعف الرقابة على المخيم، وقد يتسبب بحدوث حالات هروب من داخل المخيم مع انشغال قوات سوريا الديمقراطية لصد هجمات الاحتلال التركي".

واستنكر البيان الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا التي تؤثر على أمن وأمان المنطقة.

وفي الختام، طالب المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه التهديدات وتحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية ضد التهديدات التركية المستمرة والمتجددة على المنطقة عبر فرض حظر جوي على شمال شرق سوريا، ويرى البيان: "أن صمت المجتمع الدولي يشير إلى موافقته على هذه الضربات بل بشراكته فيها".

(ع ع/آ)

ANHA