إدارة مخيم روج تدين التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا

جاء ذلك في متن بيان أصدرته إدارة مخيم روج في منطقة ديرك اليوم بصدد تهديدات دولة الاحتلال التركي بشن هجمات احتلالية ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان اليوم في مخيم روج من قبل الرئيسة المشتركة للمخيم نورا عبدو وبحضور عدد من الإداريين في المخيم.

وجاء في البيان إن تهديدات الدولة التركية لشمال وشرق سوريا "تفتح المجال للتنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية وخاصة في مخيمي (روج – الهول ) لتنظيم أنفسهم من جديد، حيث أن هذه التهديدات تنبع من الصمت الدولي حيال احتلال أراضي شمال وشرق سوريا بحجة إقامة منطقة آمنة وهذ افتراء كاذب هدفه خداع الرأي العام العالمي بما فيه الدول الكبرى وكذلك الدول الأوربية والمنظمات الحقوقية والدولية بما فيها الأمم المتحدة".

إدارة مخيم روج أدانت في بيانها هجمات الاحتلال التركي "إننا في إدارة مخيم روج ندين القصف التركي للمعالم الثقافية والدينية والمناطق المدنية الآهلة بالسكان". كما دعت "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والعاملة في مجال حقوق الإنسان للعمل على وقف هذه الانتهاكات وتجريم المحتل التركي الذي يسعى لاحتلال جزء آخر من أرضنا وأن لا تكون شمال شرق سوريا ورقة للمساومة بين تركيا والدول الغربية".

كما طالبت إدارة مخيم روج في ختام بيانها بـ "فك الحصار المفروض على مناطق الإدارة الذاتية وفتح معبر تل كوجر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للحد من حدة الحصار المفروض على مناطقنا".

(ك-ع/ك)

ANHA