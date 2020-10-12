إدارة مخيم مهجري كري سبي تؤمن فرص عمل لقاطني المخيم

وبهدف مساعدة الأسر المهجرة القاطنة في مخيم كري سبي وتوفير مصدر دخل لها، افتتحت إدارة المخيم في شهر شباط من العام الجاري مكتباً للتشغيل مهمته تأمين فرص العمل والتنسيق مع المنظمات العاملة في المخيم في حال طلبت عمالاً أو موظفين لديها.

واشترط المكتب على المنظمات العاملة داخل المخيم أن تكون فرص العمل لديها لقاطني المخيم، وأن تكون الأفضلية لهم في حال رغبت بتعيين موظفين لديها من أصحاب الشهادات الثانوية، والمعهد ومن الجامعيين.

وتتمثل فرص العمل التي يوفرها المكتب بـ عمال نظافة، عمال لبناء الخيم، المهن بأنواعها "كهربائي، صحية، بناء"، كما ويتم تشغيل من يملك آلية من "سيارة شحن أو جرار" وذلك في توزيع المساعدات داخل المخيم والجرارات لعمل النظافة.

واستثنى المكتب في توظيفه الأسر التي فيها معلمون أو موظفون في لجان مجلس مقاطعة كري سبي، كونهم يتقاضون أجوراً شهرية.

وبهذا الصدد قال الإداري في مكتب التشغيل عبد الرزاق العمر بأنهم استطاعوا حتى لحظة إعداد هذا التقرير تأمين 293 فرصة عمل، مبيناً أنهم يوفرون فرص عمل لـ 45-50 شخص شهرياً.

ونوه العمر بأنهم يحرصون على أن تحصل الأسر كافة، القاطنة في المخيم على فرص عمل، وأنهم يستخدمون نظاماً دورياً في العمل، بحيث لا تحصل الأسرة التي تم توظيف شخص منها على فرصة عمل أخرى، لضمان استفادة الأسر كافة.

ولفت عبد الرزاق إلى أن "فرص العمل قليلة جداً، وذلك لقلة مشاريع المنظمات في المخيم، وهي لا تغطي الأعداد الكبيرة التي تردنا طالبة فرص عمل".

ويتم التوظيف عن طريق المكتب بعقود تراوح من 15 يوماً إلى 3 أشهر، ويحرص المكتب على أن يحصل من عمل فترة 15 يوماً على فرصة عمل ثانية حتى يكمل الشهر.

وفي لقاء لمراسلينا مع هناء المحمد إحدى عاملات النظافة التي تم تعيينها عن طريق المكتب، شكرت الإدارة على توفيرها فرصة عمل لها، تعيل بها أسرتها.

ولفتت أن فترة العقد هي شهر واحد، وبالتالي لا تعيل أسرتها سوى لشهر واحد، مطالبة بتوفير فرص عمل دائمة لهم ليتمكنوا من إعالة أسرهم بشكل مستمر، وخاصة في ظل ظروف النزوح الصعبة والأزمة الاقتصادية التي يمرون، وقلة فرص العمل بداخله.

هذا ويقطن مخيم مهجري كري سبي الذي أنشأه مجلس مقاطعة كري سبي في الـ 22 من شهر تشرين الثاني لإيواء المهجرين قسراً من المقاطعة وريفها عقب احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته 3531 مهجراً موزعين على 720 أسرة.

(ج)

ANHA