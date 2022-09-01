إدارة مخيم مهجري كري سبي تكرم الاطفال اليتامى بعد إنهائهم لدورة تدريبية تعليمية

ونظمت اليوم إدارة مخيم مهجري كري سبي احتفالية بحضور أقرباء الأطفال اليتامى وإداريين في المخيم ومجلس مقاطعة كري سبي، كرمت من خلالها الأطفال اليتامى داخل المخيم بعد إنهائهم لدورة تربوية استمرت 30 يوماً، تلقوا من خلالها دروساً تعليمية اساسية (القراءة والكتابة، الحساب، طرائق النطق الصحيح).

افتتحت الدورة التعليمية التي ضمت 45 تلميذاً الاطفال من عمر الـ 5 حتى الـ 8 سنوات، بهدف رفع مستواهم التعليمي قبل افتتاح المدارس منتصف الشهر الجاري.

وقدمت خلال الاحتفالية عدة عروض فنية من قبل الأطفال المشاركين في الدورة (أغاني فلكلورية، مسرحيات تعبر عن المقاومة والصمود والتضحية في سبيل الوطن).

وباسم إدارة مخيم مهجري كري سبي شكرت الإدارية عزيزة الحسن القائمين والمشرفين على الدورة، وحثتهم على افتتاح المزيد من هذه الدورات بهدف رفع المستوى التعليمي للأطفال وتبني هذه الشريحة منهم، في إطار الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وظروف النزوح الصعبة التي يعيشونها.

وانهت الإدارة احتفاليتها بتوزيع حقائب مدرسية مع مستلزماتها على الأطفال.

(د)

ANHA