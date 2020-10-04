إدارة مخيم مهجري كري سبي تبدأ الخطوة الأولى لاستقبال 500 أسرة أخرى

واستأجرت إدارة المخيم أرضًا بمساحة 70 دونم بجانب المخيم من الطرف الشرقي، بهدف إنشاء توسعة ثالثة للمخيم.

هذا ومنذ قيام مجلس مقاطعة كري سبي بافتتاح المخيم في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي أنشأ على مرحلتين لكل مرحلة منهما 500 خيمة.

ومنذ 4 أشهر طالبت إدارة المخيم بتوسعة له مع تزايد أعداد المهجرين من مقاطعة كري سبي إلى المخيم بسبب الأوضاع المعيشية والمادية الصعبة لهم في أماكن النزوح الأولى في كل من الرقة وريفها كثر التوافد إلى المخيم بقصد الإيواء، حيث وصلت أجور المنازل في مدينة الرقة بحسب المهجرين إلى 100 ألف بالشهر الواحد.

ومع تجاهل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة لحال هولاء المهجرين استجابت الإدارة الذاتية لمطالب إدارة المخيم حيث بدأت آلياتها اليوم بعمليات الأشغال العامة من تسوية وتهيئة الأرضية لإقامة الخيم، ثم من المقرر أن تفرش الأرضية تليها عمليات فرش المكان بمادة" الكرابية".

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد الشيخ: "بعد انتهاء الأعمال بالتوسعة الثالثة سنقوم باستقبال 500 أسرة من أهالينا المهجرين من مقاطعة كري سبي والذين يتوزعون حاليًّا في مناطق الرقة وريفها".

هذا وهجّر الاحتلال التركي بعد عدوانه الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي أكثر من 350 ألف من أهالي مدينة سري كانيه وكري سبي وريفهما منهم ما يقارب الـ 100 ألف من من مقاطعة كري سبي وريفها يقطن منهم 3531 مهجرًا في مخيم مهجري كري سبي.

وبيّن الشيخ أن مدة العمل بالتوسعة الثالثة ستستمر لـ 30 يومًا.

هذا ويقطن مخيم مهجري كري سبي 723 أسرة موزعة على 760 خيمة، يتم منح الأسرة التي يتجاوز عدد أفرادها 8 أشخاص خيمة ثانية.

(ج)

ANHA