إدارة مخيم مهجّري كري سبي توضح أسباب تعليق دخول الأسر المهجّرة إليه

تسبّب الهجوم الذي شنه الاحتلال التركي بتاريخ 9 تشرين الأول من عام 2019 على مناطق شمال وشرق سوريا بتهجير أكثر من 300 ألف نسمة من منازلهم، بينما عملت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على إنشاء مخيمين لاستقبال مهجّري مدينة كري سبي وسري كانيه وتقديم المساعدة لهم.

ونظراً لأن مخيم كري سبي استنفد القدرة الاستيعابية له، علقت إدارة المخيم مؤقتاً، دخول 111 أسرة مهجّرة إلى المخيم إلى حين تأمين المستلزمات الضرورية والخيم لهم.

وكانت إدارة المخيم قد أوقفت استقبال المهجّرين لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، كتدبير احترازي لحماية قاطنيه، قبل أن تستأنف استقبالهم مع بداية شهر حزيران الجاري.

ويتوافد إلى المخيم يومياً عشرات الأسر المهجّرة من مقاطعة كري سبي وريفها بسبب ظروف التهجير الصعبة في الأماكن التي يقطنونها قبل التوجه إلى المخيم.

وعن أسباب تعليق دخول الأسر قال الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد شيخ علي: إن نقص الحاجيات الأساسية والضرورية لاستقبال المهجّرين داخل المخيم من" خيم، إسفنج، بطانيات، ومواد غذائية" هو السبب لتعليق دخول المهجّرين.

وأردف" تتوافد إلينا عشرات الأسر يومياً، وكلها تعاني من ظروف معيشية صعبة، مبيناً أن عدد الأسر المسجلة لديهم حالياً والتي عُلق دخولها بلغت 111 أسرة.

وعن القدرة الاستيعابية للمخيم قال" إننا في حال تأمين الخيم والحاجيات الضرورية الأخرى سنكون قادرين على استقبال 500 أسرة.

وناشد في ختام حديثه الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم للمخيم، لاستقبال الأسر المهجّرة التي تتوافد إليهم بشكلٍ يومي.

هذا ويقطن المخيم 3380 مهجّر. موزعين على 680 أسرة، فيما بلغت عدد الخيم داخله 778 خيمة (توزع إدارة المخيم خيمتين للأسرة إذا تجاوز عدد أفرادها 8 أشخاص).

وتجدر الإشارة إلى أن مخيم مهجّري كري سبي أُنشئ في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي لإيواء المهجرين من مقاطعة كري سبي وريفها وريف ناحية عين عيسى بعد احتلال مدنهم وقراهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته عقب عدوانهم الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام نفسه.

(سـ)

ANHA