إدارة مخيم كري سبي توزع مادة التدفئة على المهجّرين

وبدأت اليوم إدارة مخيم مهجّري كري سبي بتوزيع الدفعة الاسعافية المقدمة من مجلس مقاطعة كري سبي، والتي قدمتها ضمن الإمكانات المتاحة لها بعد مناشدات عديدة من قبل المهجّرين لتوزيع مازوت التدفئة عليهم، وذلك في ظل تقاعس المنظمات الإنسانية الدولية عن مساعدتهم.

حيث رفدَ مجلس مقاطعة كري إدارة المخيم بـ 60 ألف لتر من مادة التدفئة، توزع 50 لتر لكل أسرة.

وبهذا الصدد، شكر المهجّر عبد الرحمن العلو إدارة المخيم؛ لتقديمها هذه الدفعة لما يلاقونه من برد شديد في ساعات الصباح الأولى والليل، وصعوبة شرائها من السوق الحرة، في ظل ظروف التهجير الصعبة التي يعيشونها بعد فقدانهم لمصادر دخلهم عقب احتلال مدنهم وقراهم من قبل تركيا ومرتزقتها.

وفي ذات الصدد، شكرت سهام الغازي إدارة المخيم لاستجابتها لنداءاتهم بتقديم هذه المادة، مع استمرار تقاعس المنظمات التي تدعي الإنسانية عن مساعدتهم.

وتسعى إدارة المخيم إلى تأمين مستلزمات المهجّرين من مياه شرب والخبز والتدفئة ضمن إمكاناتها المتاحة بالتعاون والتنسيق مع مجالس الإدارة الذاتية.

حيث قال الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد الشيخ إنهم وبعد أن ملّوا من وعود المنظمات بتقديم التدفئة للمهجّرين ودخول فصل الشتاء اضطروا إلى تأمين دفعة إسعافية من هذه المادة، بالتنسيق مع مجلس مقاطعة كري سبي الذي استجاب لنداءات الإدارة والمهجّرين.

وأضاف أنهم سيحاولون تأمين دفعات أخرى بحسب الإمكانات المتاحة لديهم.

هذا، ويقطن مخيم مهجّري كري سبي الذي أنشئ من قبل مجلس مقاطعة كري سبي في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام 2019؛ لاستيعاب أهالي كري سبي الذين هجّرهم المحتل التركي 6000 مهجّر، موزعين على 1200 أسرة.

(ج)

ANHA