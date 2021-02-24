إدارة مخيم كري سبي تطالب بالإسراع في إنجاز أعمال التوسعة الثالثة

وبدأت إدارة المخيم بأعمال التوسعة الثالثة في بداية شهر تشرين الأول من العام الماضي، وذلك بهدف استقبال 600عائلة مهجرة من مقاطعة كري سبي التي احتلتها تركيا عقب عدوانها على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام 2019.

واستقبل مخيم مهجري كري سبي الذي أنشئ بالقرب من قرية تل السمن في الريف الشمالي لمدينة الرقة في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام نفسه، 725 عائلة بتعداد 3530 مهجراً في مراحله الأولى والثانية.

وبعد انقضاء 5 أشهر من العمل في التوسعة الثالثة التي تقاسمت الإدارة العمل فيها مع المنظمات، لكن الأخيرة لم تنجز مما وقع على عاتقها سوى 10 قطاعات من أصل 23 قطاعاً.

هذا واضطرت إدارة المخيم للتعاقد مع بعض المنظمات العاملة في المنطقة لمساعدتهم في إتمام أعمال التوسعة وذلك نظراً لضعف الإمكانيات المتاحة، حيث تقوم الإدارة بأعمال "تسوية التوسعة، فرش الكرابية، بناء الخيم، وإيصال الكهرباء" فيما تقوم المنظمات بأعمال الصرف الصحي وبناء السياج حول المخيم.

وتواجه إدارة المخيم ضغوطاً كبيرة من العائلات المهجرة التي تتوافد إليهم بشكل يومي طالبين الدخول إلى المخيم بعد أن باتوا عاجزين عن دفع أجور المنازل وغلاء المعيشة في الأماكن التي قصدوها (الرقة والطبقة) منذ بداية نزوحهم.

حول هذا الموضوع، يقول الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد الشيخ بأنه بعد مناشداتهم العديدة للمنظمات والجهات المعنية لمساعدتهم على إتمام أعمال التوسعة الثالثة لاستقبال العائلات المهجرة والتي تتوافد إليهم بشكل يومي، لكن لم تستجب لهم سوى منظمة "مرسي كور" حيث وعدتهم بأنها ستباشر العمل في القطاعات المتبقية " 13 قطاعاً" من التوسعة في منتصف شهر آذار من العام الحالي.

هذا واضطرت الإدارة لاستقبال ما يقارب 50عائلة مهجرة من مقاطعة كري سبي بالرغم من عدم توفر المكان، حيث قامت بإسكانهم مع عوائل أخرى، وذلك على أمل الانتهاء من أعمال التوسعة الثالثة لإسكانهم فيها.

وطالب الرئيس المشترك لإدارة المخيم في ختام حديثه الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالإسراع في إنجاز أعمال التوسعة الثالثة لاستقبال العائلات التي هجّرها المحتل التركي بعد احتلاله لمدنهم وقراهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التوسعة الثالثة التي كان من المقرر أن تنجز خلال شهر واحد من بدء العمل فيها منذ حوالي الـ 5 أشهر، قد توقف العمل فيها منذ قرابة الشهرين.

(ج)

ANHA