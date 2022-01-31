إدارة مخيم كري سبي تستقبل 53 عائلة من ريف عين عيسى ممن دمرت قذائف تركيا منازلهم

زادت حدة قصف الاحتلال التركي ومرتزقته لريف مقاطعة كري سبي الغربي وناحية عين عيسى الشرقي منذ الـ 20 من الشهر الحالي، وذلك تزامناً مع الهجوم الفاشل الذي شنته خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، حيث استهدف هذه المرة منازل المدنيين بشكل مباشر في ريف الناحية مما أدى لاستشهاد 3 مدنيين وإصابة 11 آخرين في الريف الشرقي والغربي لناحية عين عيسى.

ومع اشتداد حدة القصف على منازل المدنيين في ريف الناحية الشرقي اضطرت عشرات الأسر من قرى" الفاطسة، السويد، مشرفة عين عيسى" إلى النزوح عن قراهم، واللجوء إلى مخيم مهجري كري سبي الواقع في الريف الشمالي لمدينة الرقة بالقرب من قرية تل السمن.

وفي لقاء لنا مع المواطنة مريم الخضر للحديث عن سبب خروجها من قريتها السويد( 7 كيلو متر شرقي ناحية عين عيسى) قالت: استهدف الاحتلال التركي قريتنا ومنازلنا بشكل مباشر هذه المرة، أطفالنا ارتعبوا من صوت القذائف فاضطررنا إلى الخروج من القرية لحين توقف القصف".

وأضافت: "منذ عامين تتعرض قريتنا لقصف الاحتلال التركي، ولكننا كنا نأبى الخروج منها، ولكن في هذه المرة بدأ باستهداف منازل المدنيين بشكل مباشر وخفنا على حياة أطفالنا فخرجنا".

وفي ذات الصدد قالت المواطنة فاطمة الحمد من أهالي قرية السويد بأن هناك 5 قذائف سقطت بجانب منزلها ولم تنفجر حتى اللحظة، وقد تسبب القصف برعب كبير للأطفال والنساء مما أجبرهم على الخروج من القرية.

وتابعت: "استشهد مواطنان من قرية صالح الحمود المجاورة لنا وأصيب عدد من أفراد أسرتهم أثناء القصف الشديد لقرانا المجاورة للطريق الدولي m4" وناشدت في ختام حديثها المجتمع الدولي للتدخل لوقف القصف التركي لقراهم ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وللحديث عن عدد العائلات التي استقبلتها إدارة المخيم والخدمات التي قدمتها لهم قال الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد الشيخ: أدخلنا 53 عائلة من قرى السويد والفاطسة كحالة إنسانية على الرغم من عدم وجود المكان الكافي لإيوائهم.

وأضاف بأن العائلات وصلت وهي في حالة يرثى لها نتيجة ما تعرضت له أثناء القصف، لافتاً إلى أنهم قاموا بإيوائهم بشكل مؤقت لحين هدوء حدة القصف وعودتهم إلى منازلهم وقراهم.

وبين الشيخ بأنهم قدموا لهم كافة الاحتياجات من أغطية وإسفنجات ومواد تدفئة.

هذا ويقطن مخيم مهجري كري سبي الذي أنشأته الإدارة الذاتية لإيواء النازحين ممن هجرهم المحتل التركي بعد احتلاله لمقاطعة كري سبي 6000 مهجر موزعين على 1225 عائلة.

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ANHA