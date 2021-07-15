إدارة مخيم كري سبي تنهي استقبال المهجرين في توسعتها الثالثة

وبدأت إدارة مخيم مهجري كري سبي استقبال العائلات المهجرة من مقاطعة كري سبي وريفها في توسعتها الثالثة في الـ 13 من الشهر الماضي.

هذا وأنشأت إدارة مخيم مهجري كري سبي بالتعاون مع منظمة بلومند توسعة ثالثة للمخيم، بهدف استقبال عدد من العائلات التي هجرها المحتل التركي ومرتزقته بعد احتلاله لمدينتهم في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام 2019، والذين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة في أماكن نزوحهم الأولى في مدن الرقة والطبقة، بعد فقدانهم لمصادر دخلهم.

واستطاعت الإدارة بعد 32 يوماً من الاستقبال في التوسعة استقبال 2459 مهجراً موزعين على 512 عائلة، يقطنون في 564 خيمة، حيث تحصل العائلات المكونة من أكثر من 8 أفراد على خيمتين.

إلا أن الإدارة تشعر بالحرج من كثرة العائلات التي تقصدها بشكل يومي طالبةً دخول المخيم، وهي تقف عاجزة عن مساعدتهم وذلك بسبب ضيق المكان وعدم قدرتهم على استقبال أكثر من 500 عائلة في أرضية التوسعة.

ويقول الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد الشيخ حول هذا الموضوع: "تقصدنا عشرات العائلات يومياً طالبةً الدخول إلى المخيم ونقف عاجزين عن مساعدتهم لأن التوسعة لا تستوعب أكثر من 560 خيمة".

وناشد الشيخ الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لمساعدتهم بإنشاء توسعة رابعة لاستقبال المزيد من العائلات التي تعاني أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة في أماكن النزوح الأولى وخصوصاً غلاء أجور المنازل.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الكلي للقاطنين في مخيم مهجري كري سبي في مراحله الثلاثة أصبح 5934 مهجراً يتوزعون على 1187 عائلة.

(ج)

ANHA