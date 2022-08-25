إدارة مخيم الهول: هناك ضرورة وحاجة ملحّة لعملية تمشيط في المخيم للحد من نشاط داعش

ترافقت التهديدات التركية بشن هجوم على شمال وشرق سوريا، بتصاعد جرائم القتل في أكثر مخيمات العالم خطراً، إذ هناك مخاوف جدية من أن ينشط مرتزقة داعش في المنطقة من جديد، وتكون انطلاقتهم من مخيم الهول الذي يعد قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة.

وطورت هذه الخلايا جرائم قتل بشعة ضمن المخيم، حيث تقوم بخنق الشخص المستهدف، أو استخدام مسدس كاتم للصوت، أو ذبحه أو رجمه بالحجارة.

ويأوي الهول، أخطر مخيمات العالم، 54390 شخصاً، بينهم 27816 عراقياً و18483 سورياً و8091 من أسر مرتزقة داعش.

وفي 15 آب 2022، حذرت إدارة مخيم الهول من أن الآلاف من أسر داعش موجودة في مخيم الهول، وتنتظر الفرصة المناسبة لإعادة إحيائه من جديد، وأن أي تدخل تركي يجعل المنطقة في حالة فوضى ويساعد داعش للظهور مجدداً.

وفي 28 آذار 2021، أطلقت قوى الأمن الداخلي، وبمؤازرة من قوات سوريا الديمقراطية وضمنها وحدات حماية الشعب والمرأة، حملة "الإنسانية والأمن" استهدفت خلايا داعش المنتشرة في المخيم لإنهاء تأثيرها، وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي انتهاء المرحلة الأولى من حملة "الإنسانية والأمن" في 2 نيسان2021 ضمن مخيم الهول، وأكدت أنها ألقت القبض على 125 مرتزقاً من خلايا داعش النائمة، بينهم 20 مسؤولاً.

نشاط خلايا داعش مرتبط بهجمات دولة الاحتلال التركي

قالت إدارية في مخيم الهول جيهان حنان، بعد هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ازداد نشاط خلايا داعش في مخيم الهول، وقد "أصدرت إدارة مخيم الهول بياناً إلى الرأي العام بشأن تحركات خلايا داعش؛ استناداً إلى الهجمات التركية على المنطقة، فازدياد نشاط الخلايا مرتبط بهجمات دولة الاحتلال التركي التي يتم الترويج والتحضير لها".

ونوّهت جيهان كان بياننا واضحاً ووجهنا نداء لكل الدول المعنية بملف الهول التي لها رعايا في المخيم، أن يكون هناك تدخل من الجهات الدولية الفاعلة على الأرض لوقف نشاط خلايا داعش وتأثيرها على المخيم الذي يضم أناساً أبرياء، فتحركات داعش تؤثر سلباً على كامل سكان المخيم.

لا يمكن الحديث عن انتهاء داعش

ولفتت جيهان إلى أن خلايا داعش تتحرك في المخيم بشكل كبير، وخاصة في الفترة الأخيرة، ما يؤثر على سكان المخيم، وعلى الوضع الخدمي وصعوبة وصول الخدمات إلى سكان المخيم، وقالت "تتحرك وكأنها خارج المخيم، تقوم بتنظيم نفسها مثل السابق. لا يمكن القول أو الحديث عن انتهاء داعش في المخيم، فهو موجود وعملياته مستمرة ونشاطه مستمر واجتماعاته مستمرة، هذا يشكل خوفاً كبيراً بين سكان المخيم".

هناك ضرورة ملحّة للقيام بحملة تمشيط للحدّ من نشاطه

أوضحت جيهان أن هناك حاجة ملحّة وضرورية للقيام بعملية أمنية أو تمشيط ضمن المخيم للحد من نشاط داعش بسبب ازدياد حالات القتل ووجود أسلحة في المخيم التي تشكل تهديداً مباشراً لسكان المخيم والعاملين فيه.

وناشدت جيهان الجهات الدولية الفاعلة إيجاد حل مناسب ونهائي لملف مخيم الهول.

يمكن أن ينفجر في أي لحظة

وأكدت جيهان أن المخيم يشكل تهديداً كبيراً على سكان المنطقة "يمكن أن ينفجر الوضع هنا في أي لحظة، كذلك لا يمكن التعامل مع هذا المخيم كسجن عسكري أو مع عسكريين، يتم التعامل على أساس أن هناك مدنيين وأبرياء، سيكون الوضع كارثياً إن حصل شيء في المخيم.

(م)

ANHA