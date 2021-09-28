إدارة معبر سيمالكا: فيش خابور رفضت 65 طلباً من أصل 150 طلباً للعبور إلى باشور

وصرح مدير علاقات معبر سيمالكا باز أحمد لوكالتنا بأنهم كانوا قد أرسلوا إلى إدارة معبر فيش خابور طلبات لـ 150 شخصاً من أهالي روج آفا ممن يعانون من أمراض مزمنة لا يمكن علاجها في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى طلبات عرائس غالبيتهن لديهن مقابلات في السفارات الأوربية في باشور للسفر إلى أوربا، وقال أحمد: "وبعد دراسة الطلبات هناك أعادوها إلينا، ولكننا تفاجأنا هذه المرة بالعدد الكبير من الطلبات التي تم رفض عبور أصحابها إلى باشور كردستان، حيث كان عدد الطلبات المرفوضة 65 طلباً، والذي يعتبر مرتفعاً كثيراً".

ونوه أحمد أنه وخلال كل دفعة من الطلبات يتم رفض بعضها ولكن هذه المرة نسبة الرفض كانت عالية دون معرفة السبب، رغم أن كل من تم رفض طلباتهم هم ممن يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة للعلاج، والبعض لديهم مواعيد محددة في السفارات.

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ANHA