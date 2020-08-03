إدارة معبر سيمالكا تصدر تعميماً جديداً بخصوص حاملي الإقامات العراقية

أصدرت إدارة معبر سيمالكا الحدودي ما بين روج آفا وباشور "جنوب" كردستان. تعميمًا جديداً بصدد الراغبين بالعودة إلى أراضي جنوب كردستان من الحاملين للإقامة العراقية.

وخلال تعميمها الذي نُشر على صفحتها الرسمية، أشارت الإدارة إلى أنه تم تحديد أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري موعداً للسماح بالعبور لهم .

وأشارت الإدارة في تعميمها إنه تم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق في تاريخ ٢٠٢0/٨/٣ لعبور حاملي الاقامة العراقية(دهوك ) الى إقليم كردستان، و حدد يوم الاربعاء الموافق في ٢٠٢٠/٨/٤ لعبور حاملي الاقامة العراقية(هولير - سليمانية ) فيما حددت يوم الخميس الموافق في ٢٠٢٠/٨/٥ لاستئناف عبور حاملي الاقامات العراقية (دهوك).

هذا ونوهت الإدارة إنه سيمسح بعبور 250 شخصاً فقط لكل يومي الثلاثاء والخميس من حملة إقامات "دهوك".

وكانت الإدارة قد اصدرت بتاريخ 28 تموز المنصرم تعميماً بخصوص حاملي الإقامات العراقية وخصت بذلك المقيمين في هولير والسليمانية فقط.

(سـ)