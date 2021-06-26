إدارة معبر سيمالكا تعلن إعادة فتح المعبر بدءاً من الإثنين المقبل

إعلان إدارة المعبر، جاء بعد نشره على الصفحة الرسمية لمعبر سيمالكا وخلاله، أكدت الإدارة أنه سيتم استئناف العمل يوم الإثنين، فيما أشارت إلى أن جميع المرضى والعرائس عليهم مراجعة مديرية التأشيرات في مدينة قامشلو للقيام بإجراءات سفرهم.

ونوّهت إدارة معبر سيمالكا أن الحالات التي تسمح بعبورها هي (حاملي الجنسيات والإقامات الأوروبية والمرضى والعرائس والتجار)، وأكدت أن أيام العمل هي السبت والإثنين والأربعاء.

وكانت إدارة معبر سيمالكا الحدودي قد أبدت استنكارها "للقرارات التعجيزية لسلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تدير معبر فيش خابور عبر إصدارها قرارات جديدة معرقلة للحركة في المعبر، وطالبت السلطات المسؤولة بإلغاء "القرارات التعجيزية بحق المواطنين والتي تعتبر قرارات غير إنسانية وغير مسؤولة".

وذلك خلال بيان أصدرته بتاريخ 21 حزيران الجاري.

(سـ)