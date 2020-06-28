إدارة معبر فيش خابور ترفض السماح لحاملي الجوازات الأوربية من العبور

وكانت إدارة معبر فيش خابو قد أصدرت تعميماً في وقت سابق، أقرت من خلاله السماح لحاملي الجوازات الأوربية والذين دخلوا إلى شمال وشرق سوريا عبر أراضي باشور من العودة، وخصصت لهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء .

إلا أن إدارة معبر فيش خابور رفضت اليوم، مرور ما يقارب الـ 100 شخصاً ممن يرغبون في العودة إلى البلدان الأوربية التي جاؤوا منها، عبر مطارات باشور كردستان، على الرغم من أن الكثير منهم قد استكملوا كافة الأوراق المطلوبة .

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسلنا فإن الرفض جاء من إدارة معبر فيش خابور بحجة الحظر بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف المطارات.

هذا وكان معبر سيمالكا الحدودي قد سمح للراغبين بالعودة إلى شمال وشرق سوريا من باشور كردستان، وسط إجراءات صحية مشددة وإخضاع الوافدين لفحوصات طبية، والتأكد من عدم إصابتهم من فيروس كورونا.

(كروب/سـ)

ANHA