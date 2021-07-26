إدارة معبر فيش خابور ترفض 49 استمارة قدّمها زائرون لباشور وتمنعهم من العبور

اتخذت إدارة معبر فيش خابور في باشور كردستان في وقت سابق، إجراءات بصدد زائري شمال وشرق سوريا لباشور، وُصفت بالتعجيزية، حيث طالبت بملء استمارة تحوي كامل المعلومات الشخصية للزائر، وفي كثير من الأحيان يرد على الطلب بالرفض.

إدارة معبر سيمالكا أفادت لوكالتنا بتصريح خاص، بأن إدارة فيش خابور رفضت اليوم 37 استمارة قدمها زائرون بحجة نقص في معلوماتهم الشخصية، فيما رفضت 12 استمارة أخرى تحت مسمى "أسباب أمنية".

إدارة سيمالكا أكدت أن المعلومات في الاستمارات التي رفضت كانت كاملة، وعلى الرغم من ذلك قوبلت بالرفض.

(ع ع /سـ)

ANHA