إدارة معبر فيش خابور تعرقل إجراءات العبور إلى جنوب كردستان

ومعبر فيش خابور يقع بين جنوب كردستان وروج آفا ويخضع لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني ويقابله في روج آفا معبر سيمالكا في ناحية ديرك في مقاطعة قامشلو.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أقر في وقت سابق إجراءات مشددة من بينها طلب بيانات شخصية مفصلة عن أي شخص يرغب بالعبور من روج آفا إلى جنوب كردستان.

ووصف الكثيرون إجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتعجيزية.

وبالرغم من جميع تلك الإجراءات، رفضت إدارة معبر فيش خابور 74 طلباً لعبور من أصل 126 طلب بحجة نقص المعلومات الشخصية في استمارة طلبات العبور.

وأكد مصدر من معبر سيمالكا هذه المعلومات لوكالتنا.

ويقصد الكثيرون من أهالي روج آفا، جنوب كردستان لتلقي العلاج.

(ع ع /م)

ANHA