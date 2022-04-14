إدارة إقليم الفرات تندد بالحصار المفروض على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية

ويأتي الحصار المفروض على الأهالي في أحياء الشيخ المقصود والأشرفية بمدينة حلب من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق، وذلك ضمن السياسة التعسفية المفلسة لها منذ بدء الأزمة السورية، حيث تمنع حكومة دمشق إدخال المواد الغذائية ومواد أخرى إلى الحيين.

وقال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات نهاد أحمد أنه "ليست المرة الأولى التي يفرض النظام السوري الحصار على أحياء شيخ مقصود والأشرفية بحلب، ولكن في هذا الوقت يريد النظام السوري الاستفادة من الأزمة العالمية المتمثلة بالحرب الروسية الأوكرانية، وانشغال العالم بها واستغلال فرصة هذه الحرب من خلال حصار حي الشيخ مقصود للضغط على الإدارة الذاتية لتقديم تنازلات له والحصول على بعض المكاسب".

وأشار نهاد أحمد "مهما حاصر النظام السوري مناطق الإدارة الذاتية سواء في الشيخ مقصود أو في مناطق أخرى فإنه لن يستطيع فعل شيء أو الحصول على شيء، فعلى مدار أكثر من 11 عام واجهت المنطقة برمتها حصاراً أكبر من هذا بكثير، ولكن بفضل صمود أهلها تغلبت على كل حصار واجهته وخرجت منتصرة".

ودعا نهاد أحمد حكومة دمشق إلى التخلي عن عقليتها التي لم تتغير منذ بدء الأزمة السورية، لأنهم كإدارة إقليم فرات يرون أن الحل الوحيد للأزمة في سوريا هو التخلي عن عقلية الحصار التي تعقد الوضع أكثر، والانصات لمطالب السوريين.

وأكد نائب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات نهاد أحمد ثقته الكاملة بأهالي الشيخ مقصود والأشرفية، بأنهم سينتصرون على الحصار المفروض، لأنهم مروا من قبل بظروف أصعب من هذه، وواجهوا حصارات أكبر من هذه، وقال إن أبناء هذه المناطق يقفون معهم حتى كسر هذا الحصار.

واختتم نهاد أحمد حديثه بالقول: "نحن لسنا ضعفاء، ونستطيع الضغط على النظام السوري من خلال حصار عدة مناطق تابعة له، ولكننا لا نفكر بهذه العقلية فهدفنا حماية السوريين ودعمهم للتخلص من أزمة الحرب، ولسنا من أصحاب عقلية حصار أخوتنا، ومنذ اليوم الأول من الحرب نحن دعاة سلام وليس دعاة حرب".

يذكر أن الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق تفرض حصاراً خانقاً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ الـ 13 من آذار/مارس الماضي وتمنع إدخال المواد الغذائية والصناعية إليهما.

(ن ك/ج)

ANHA