إدارة بايدن تمضي قدمًا بصفقة لبيع أسلحة للإمارات

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أميركية قولها، الثلاثاء، إنّ إدارة الرئيس، جو بايدن، أبلغت الكونغرس عزمها المضي قدمًا في صفقة بيع أسلحة للإمارات بقيمة 35 مليار دولار، والتي تشمل مقاتلات إف-35 وطائرات دون طيار ومعدّات عسكرية أخرى.

وقال متحدث في الخارجية الأميركية: إنّ الإدارة ستمضي في صفقة بيع الأسلحة إلى الإمارات، مُضيفًا "نواصل مراجعة التفاصيل واستشارة المسؤولين الإماراتيين" فيما يخص استخدام الأسلحة.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي علقت الاتفاقات التي أقرّها سلفه الجمهوري، دونالد ترامب، من أجل مراجعتها، لكن إدارة بايدن أعلنت المراجعة أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، ورحبت الإمارات بالجهود المشتركة لتهدئة التوترات واستئناف الحوار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنّ مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك.

(د ع)