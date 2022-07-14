وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية العراقية حاتم حميد حسين في حديث لوكالة روج نيوز إن "سد الجزرة الذي تعتزم تركيا على بناءه سيقطع المياه عن العراق بشكل كبير".

وأضاف أن "هناك خطورة حقيقية وكبيرة على كميات المياه الواصلة الى العراق من قبل الجانب التركي في حال اكتمل بناء سد الجزرة".

وتابع أن "العراق يحاول مع الجانب التركي من خلال وزارة الخارجية لتوقيف العمل في بناء السد حيث ارسلنا أكثر من مرة برقيات الى الجانب التركي ونأمل أن تستجاب تركيا لنا".

وكانت تركيا قد اعلنت في العاشر من الشهر الماضي، مباشرة شركاتها بوضع حجر الاساس لسد "الجزرة"، الذي اعتبره خبراء المياه بالقحط القادم للزراعة العراقية وعملية متعمدة لتهديد الامن الغذائي العراقي.

(م ش)