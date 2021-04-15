إدارة المشفى الوطني بالطبقة: ما تم تداوله عن إغلاق المشفى محض إشاعات

وخلال الأيام الماضية تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإغلاق مشفى الطبقة الوطني بسبب إصابة الكادر الطبي بفيروس كورونا على خلفية الحظر الكلي الذي فرض على المنطقة، الأمر الذي نفاه الإداري في المشفى علاء عثمان، مؤكدًا أن المشفى لا يزال يستقبل المراجعين على مدار الـ 24 ساعة.

كما أوضح عثمان أن جميع أقسام المشفى تقدّم خدماتها بشكل كامل للمراجعين والمرضى، وأن الكادر الطبي بأطبائه وممرضيه وفنييه بصحة جيدة، ولم يصب أحد بفيروس كورونا.

الأمر الذي أكده أيضًا فنّي التخدير بالمشفى مهند الجاسم، موضحًا أن قسم الحجر الصحي في المشفى بطاقمه يقدم العناية للمرضى على مدار الساعة، وأن إدارة المشفى تتخذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة داخل المشفى لمنع انتشار العدوى من الحالات المرضية التي تراجع المشفى تحسبًا لاحتمالية حملها للفيروس.

(مـ)

ANHA