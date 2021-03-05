إدارة المرأة تفتتح مجلساً جديداً للمرأة في مدينة الرقة

وافتتح المجلس ضمن حفل حضره وشارك فيه عدد من المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الرقة، وإدارات ومجالس المرأة في الرقة وريفها.

وبدأت احتفالية الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء عدة كلمات منها كلمة باسم إدارة المرأة في الرقة ألقتها الأم حسنا، وكلمة باسم مجلس المرأة في حي المدينة ألقتها وزنة أحمد المحمد، وأخرى باسم مجلس المرأة بالمشلب ألقتها تسنيم النجار.

وهنأت مجمل الكلمات على المرأة السورية افتتاح المجلس الجديد، وعلى أمهات الشهداء اللاتي قدمنّ فلذات أكبادهن في سبيل تحرير الأرض من ظلام داعش.

وأثنت الكلمات على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان التي بفضلها نالت المرأة في شمال وشرق سوريا حريتها واتخذت مكانتها في كافة مجالات الحياة، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في تحرير شمال شرق سوريا من براثن مرتزقة داعش.

واختتم الافتتاح بقص شريط الافتتاحية من قبل والدة الشهيد إبراهيم الخلف، ولينتهي الاحتفال بعقد الحضور الدبكات على وقع الأغاني الشعبية.

(أع/ل)

ANHA