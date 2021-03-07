إدارة المرأة في الطّبقة تحتفل بيوم الثامن من آذار

ضمن سلسلة فعاليات الثامن من آذار، أقامت إدارة المرأة في مدينة الطبقة احتفالية بمناسبة هذا اليوم الذي يعبر عن ثورة المرأة في وجه الظلم والاضطهاد الممارس عليها.

وشاركت في الاحتفالية المئات من نساء المدينة، وعضوات الإدارات المدنية والعسكرية والمجالس والأحزاب السياسية في المدينة، وهن يرتدين أجمل الأزياء الفلكلورية التي تعبّر عن ثقافتهنّ وتاريخهنّ العريق.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عدة كلمات من قبل إدارة المرأة والمجلس التنفيذي وعوائل الشهداء ومجلس الطبقة العسكري.

الكلمات بمجملها باركت هذا اليوم على جميع نساء سوريا عامّة، وشمال شرق سوريا خاصّة، واستذكرت الشهداء، وعاهدتهم في السير على خطاهم.

ومن ثمّ تمّ تقديم عدّة عروض وفقرة غنائية وتراثية منها الفلكلور الشّركسي والدبكات التراثية والغناء الشّعبيّ، لتختتم بعدها الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع تلك الأغاني.

(إ)

ANHA