إدارة المرأة في الطّبقة تفتتح مجلساً لها في قرية البوعاصي

ضمن سلسلة فعاليات الثامن من آذار، افتتحت اليوم، إدارة المرأة في الطبقة مجلس المرأة في قرية البوعاصي التابعة لمدينة الطبقة.
8 آذار 2021-03-03T16:56:00 الطبقة

وقامت إدارة المرأة في الطبقة بافتتاح مجلس المرأة في قرية البوعاصي التي تقع غربي مدينة الطبقة بـ 17كيلو متراً.

وحضر الافتتاح جميع المؤسّسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمرأة الشابّة في مدينة الطبقة.

الافتتاح بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، تلاها كلمة الترحيب بالضّيوف من قبل إدارية المرأة في خط البوعاصي، مريم العثمان.

ثمّ ألقيت عدّة كلمات من قبل عوائل الشّهداء والمجلس المدني في الطبقة، باركت الكلمات بمجملها افتتاح هذا المجلس في قرية البوعاصي، وقدّمت التّهاني.

ومن ثمّ تمّ قصّ شريط الافتتاح من قبل نائبة المجلس خولة القاطوف.

(إ)

ANHA


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