إدارة المرأة في الرقة: الهجوم التركي على عفرين يهدف إلى النيل من المقاومة

وتجمّعت العشرات من النساء أمام مبنى إدارة المرأة في الرقة للإدلاء ببيان في الذكرى الثالثة للهجوم التركي على مقاطعة عفرين.

وألقت البيان عضوة إدارة المرأة في الرقة، بثينة الشيخ، وقالت في بدايته" باسم نساء الرقة نقف اليوم استذكارًا لأرواح شهدائنا الأبرار في شمال وشرق سوريا بشكل عام وأرواح شهدائنا الأبرار في عفرين بشكل خاص، الذين بذلوا أرواحهم في سبيل حماية أرضهم وشعبهم من الغازي والمحتل التركي، حيث تعلم شعوب المنطقة بأن عفرين كانت في بداية الأزمة السورية حاضنة لكل السوريين الذين عانوا من بطش الإرهاب والنظام السوري".

وأوضح البيان أن الهجوم التركي جاء بهدف إضعاف قوات سوريا الديمقراطية في معركتها ضد الإرهاب "بعد أن تحررت مناطقنا من رجس الإرهاب الداعشي بسواعد قواتنا قوات سوريا الديمقراطية سارعت الحكومة التركية ومرتزقتها إلى قصف عفرين كي تكسر ظهر المقاومة في دير الزور من جهة، وتحتل أساس ولادة المقاومة، عفرين الحرة التي أنجبت أبطال المقاومة الحقيقية".

وأشاد البيان بمقاومة أهالي عفرين " على الرغم من قوة الحكومة التركية وهي ثالث دولة في حلف الناتو، فقد استطاعت عفرين أن تقاوم 58 يومًا، وهذا دليل واضح على أن عفرين أعطت الطابع الحقيقي لروح المقاومة التي هزت أرجاء العالم".

وأشار البيان إلى الجرائم التركية بحق النساء في المناطق المحتلة "لقد قامت الحكومة التركية باحتلال تل أبيض ورأس العين، وانتهاك الأعراض وقتل الأطفال، وتشريد الأهالي وتعمل على التغيير الديمغرافي للمنطقة".

ودعا بيان إدارة المرأة في الرقة كل النساء السوريات إلى التضامن مع نساء عفرين في مقاومتهن ضد المحتلين.

(رع/م)

ANHA