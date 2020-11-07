إدارة المرأة في الرقة والطبقة تكشف عن برنامج فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة

قرئ البيان من قبل عضوة إدارة المرأة في الطبقة رحاب محمد، وذلك في مبنى كلية الاتحاد بمنطقة (كسرة فرج) الواقعة جنوبي المدينة، بحضور العشرات من عضوات مجلس الرقة المدني وإدارات المرأة في الطبقة.

وجاء في نصه:

نودّ أن نقول للعالم أجمع إننا نقف اليوم لنصدر بيانًا عن حملتنا من نفس المكان الذي كان يُمارس فيه أبشع أنواع العنف والتعذيب، وهو جامعة الاتحاد التي كانت موقعاً لإرهابيي داعش لتعذيب النساء الإيزيديات، حيث تشهد على صرخاتهن كل حبة تراب وقطعة حجر في هذا المكان.

من هنا نودّ أن نقول لجميع دول العالم، ومنظمات حقوق الإنسان إن العنف الذي مارسته داعش وجبهة النصرة بحقنا كان أبشع أنواع الظلم والعبودية، وقد حرّرنا أنفسنا بتقديم أغلى ثمن وهو دماء أبنائنا الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل نيل الحرية.

أصبحت الدولة التركية تهدد أمننا واستقرارنا، وقد اغتالت النساء واعتقلتهن ومارست بحقهن أبشع أساليب التعذيب، وهي تحتل الآن أراضينا وتبث الذعر في نفوس الشعب.

كما أن مرتزقتها يكملون نهج داعش، وأصبحنا نرى بكل وضوح أن تركيا هي أساس الأزمة السورية بشكل عام، وهي الآن تنشر قواتها وراياتها فوق أراضينا في شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

لذلك وبناءً عليه، اجتمعت إدارات المرأة في الرقة والطبقة بالتنسيق مع جميع النساء في المؤسسات لإطلاق الحملة وتنظيم الفعاليات، ويتضمن ما يلي "مسيرة على مستوى المناطق المحررة، افتتاح أكاديمية للمرأة، توزيع بروشورات، زرع أشجار، إصدار بيان لرفيقات الجرحى، زيارة وفد من النساء لرفيقات القوات العسكرية، ندوة خاصة عن زواج القاصرات وتعدد الزوجات، وقفة تضامنية من أجل النساء المعتقلات، مسيرة خاصة للمرأة الشابة"

(ر ع/س و)

ANHA