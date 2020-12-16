إدارة المرأة في الرقة تنصب خيمة اعتصام للتنديد بجرائم تركيا ومرتزقتها

ونصبت إدارة المرأة في الرقة، خيمة في منطقة تل السمن الواقعة شمال المدينة، بمشاركة العشرات من النساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني وممثلات من مجلس المرأة السورية وحزب سوريا المستقبل ووقفة المرأة الحرة.

الخيمة زُينت بيافطات كتب عليها "انتفضوا ضد قاتل الأطفال والنساء العفرينيات، أين الضمير الدولي من قتل النساء في الشرق الأوسط؟، المرأة الرقاوية تنتفض لأجل المرأة العفرينية بوجه الطاغية أوردغان"، لنتحد عرباً كرداً سرياناً تركماناً آشوراً ضد الإجرام التركي"."

فعالية الخيمة بدأت بدقيقة صمت، بعدها ألقت الإدارية في إدارة المرأة في الرقة مريم إبراهيم كلمة قالت فيها: "جئنا اليوم لنقول بصوت واحد لأردوغان، أننا لن نبقى صامتين أمام تفكيك النسيج السوري"، ودعت النساء لمواجهة "العدو الذي يمارس الأساليب الوحشية واللاإنسانية".

بدورها، قالت عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية نيروز عبد الرحمن "تشهد المناطق السورية حروب وصراعات دامية بهدف تقسيم الأراضي السورية حسب مصالح القوى الدولية الموجودة في سوريا والتي تغير مسار الحل. وأننا بدورنا ندين هذه السياسات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

أيضًا ألقيت كلمة باسم قوى الأمن الداخلي ألقتها العضوة هلا حمدان وكلمة باسم منظمات المجتمع المدني ألقتها ريم الأحمد، أدانتا من خلال الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق النساء.

وعرض سنفزيون عن الجرائم التي ارتكبتها تركيا في مناطق شمال شرق سوريا.

الجدير بالذكر، أن الخيمة ستنتهي يوم غد بفعاليات منوعة.

(رع/س و)

ANHA