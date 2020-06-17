إدارة المرأة في الرقة تعلن تضامنها مع مقاومة النساء ضد الجرائم التركية

تستمر ردود الفعل المناهضة لجرائم الدولة التركية في المناطق السورية المحتلة وليبيا وشنكال ومخمور جنوب كردستان.

في هذا الإطار، تجمعت المئات من نساء الرقة وريفها في ملعب الرقة البلدي وسط مدينة الرقة حاملات لافتات كتب عليها" كفاكم إبادة بحق إدلب وعفرين وشنكال ومخمور, المرأة الرقاوية تنتفض من أجل المرأة العفرينية .. في وجه الطاغية أردوغان, أين الضمير الدولي من إجرام أردوغان بحق نساء الشرق الأوسط, كلنا مقاومة".

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عرض مسرحي قدمته إدارة المرأة في الرقة يحاكي جرائم الدولة التركية بحق شعوب المنطقة .

بعدها ألقت الإدارية في إدارة المرأة في الرقة مريم الإبراهيم بياناً باسم نساء الرقة، جاء فيه:

"باسم نساء الرقة نقف اليوم، وقفة تضامنية للتنديد بالأعمال الإجرامية والقصف العشوائي من الحكومة التركية بحق الأهالي في شمال العراق وكل المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها "

كما أدان البيان "الصمت الدولي الذي أعطى تركيا الضوء الأخضر في التمادي باعتدائها على شعوب المنطقة، واحتلال أراضي دول مجاورة، ضاربة بعرض الحائط جميع الأعراف الدولية، وحقوق الإنسان وسعيها إلى تدمير وإبادة الشعوب وخاصة الشعب الكردي.

وأكد البيان "وقوف نساء الرقة في وجه الاعتداءات التركية ومرتزقتها وتضامنهن مع كل النساء اللواتي يعانين من ظلم تركيا ومرتزقتها في كل مكان من المناطق المحتلة".

وأنهى البيان "وما نأمله اليوم بوقفتنا هذه، هو الاستجابة لندائنا من قبل دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، واتخاذ قرارات صارمة تردع الحكومة التركية، وتقوم على محاسبتها على ما تقوم به من جرائم حرب ضد الإنسانية، ونقول مرة أخرى عاشت تلك السواعد التي أثبتت للعالم بأنها أشرف وأنزه سواعد عرفتها البشرية".

(أع/م)

ANHA