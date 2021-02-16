إدارة المرأة في الرّقّة تكشف عن برنامج حملتها ليوم الثّامن من آذار

وحضر الاجتماع منسّقيات المرأة في مكاتب المرأة بالرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، فقد تمّ خلال الاجتماع مناقشة أهم الفعاليات التي سوف تقدّم من قبل النّساء بمناسبة يوم الثامن من آذار، والتي تتضمّن كلمات وفقرات شعبيّة وغنائية، وعروض مسرحية، والتي تمّ الموافقة عليها من قبل المجتمعات، بالإضافة إلى الشّعار الذي سوف يكون للحملة باسم النساء في هذه المناطق.

وفي هذا السياق تحدّثت الناطقة باسم إدارة المرأة في الطبقة فاطمة بحبوح، وقالت: "هذا العام الثالث الذي نحيي فيه ثورة الثامن من آذار، وهي ثورة المرأة التي تقودها بطابعها الخاصّ ، فما زالت هذه الثورة تنجب نساءً يمثلنّ هوية مشروع المرأة المثالي والناجح في هذه المناطق".

وأضافت فاطمة: "كما نتمنّى أن يكون الاحتفال القادم في مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي وبروح النساء المناضلات ستتحرّر هذه الأرضي، ونحيي على أرضها احتفالية الثامن من آذار، هذا اليوم الذي يرمز إلى حرية المرأة".

وفي نهاية الاجتماع تمّ وضع برنامج سلسلة الفعاليات التي قد أقرّتها إداريات مكاتب المرأة في الرقة وريفها، والتي سوف تبدأ بها في الأول من شهر آذار.

فقد يتضمّن برنامج مكاتب المرأة في الرقة: "خيّمة تراثيّة مع إصدار بيان الحملة في الريف الغربي للمدينة، محاضرات مع فيلم وثائقي من قبل مكتب المرأة في لجنة التربية والتعليم في الرقة، تعليق لافتات من قبل مكتب المرأة في بلدية الشعب في الرقة".

بالإضافة إلى افتتاح معرض من قبل مكتب المرأة في لجنة التربية والتعليم، وزراعة أشجار من قبل مكتب بلدية الشعب في الرقة، وحفل من قبل مكتب المرأة في لجنة التربية والتعليم، وتوزيع بروشورات من قبل المرأة الشابة بالرقة.

كما سيتم افتتاح مجلس المرأة لمركز المدينة، وتزيين دوار النعيم وحديقة الشهيدة هفرين الخلف من قبل عضوات المجلس التّشريعي في الرقة.

وفي الـ 7 من شهر آذار سوف يقدّم مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل بطاقات معايدة لنساء المدينة، وافتتاح روضة لجنة المرأة، ومركز للجنة اقتصاد المرأة، وافتتاح مشغل خياطة ومعمل منظّفات.

(رع/إ)

ANHA