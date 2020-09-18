إدارة المرأة بالرقة تعقد اجتماعاً حول جرائم الاحتلال التركي

تستمر انتهاكات وجرائم حيش الاحتلال التركي ومُرتزقته بحق النساء والأطفال في المناطق المحتلة.

وبهذا الصدد عقدت إدارة المرأة بالرقة سلسلة اجتماعات لنساء الرقة شرحت فيها الوضع السياسي العام على الساحة السورية والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية في المناطق المُحتلة, وأول تلك الاجتماعات كان في بلدة الجديدات في ريف الرقة الشرقي فيما عُقد اجتماعٌ آخر اليوم في ريف الرقة الجنوبي.

وحضر الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة، العشرات من النساء في ريف الرقة الجنوبي من مختلف الأعمار، ومن ثم تحدثت عضوة مجلس سوريا الديمقراطية ديلر خليل حول الوضع السياسي على الساحة السورية، وحجم التدخل الدولي على الساحة السورية مما ساهم بتعقيد الأزمة وغياب أُفق الحل.

وتحدثت ديلر خليل عن الممارسات التي تعرضت لها المرأة في المناطق المحتلة من جرائم بشعة لا تمت لأي عرف أخلاقي أو ديني بصلة، حيث خُطفت النساء هناك من قبل مُرتزقة جيش الاحتلال التركي وتعرضت للاغتصاب والقتل والعنف الجسدي والنفسي.

واخُتتم الاجتماع بعرض سنفزيوني تناول عدداً من الجرائم التي حدثت في المناطق المُحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

(ع ع/ك)

ANHA