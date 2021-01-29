إدارة المحروقات توضح أسباب عدم توزيع دفعة أخرى من مازوت التدفئة

ظهرت في الفترة الأخيرة مشكلة نقص مادة مازوت التدفئة في مناطق عديدة من شمال وشرق سوريا، وطالب الأهالي بتوزيع الدفعة الثانية منها.

الرئيس المشترك لإدارة المحروقات في الإدارة الذاتية صادق محمد، من جانبه، أوضح أنهم لا يستطيعون في الفترة الحالية توزيع دفعة أخرى من المازوت، نتيجة تخصيص كميات منها لدعم الموسم الزراعي الشتوي، والذي يعاني الجفاف لقلة الأمطار.

وكانت الإدارة العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا قد أصدرت تعميمًا بتاريخ22-6-20202 يتضمن كميات التوزيع التي تحتوي 660 ليترًا لكل أسرة، وقامت إدارات المحروقات في كافة المناطق بتوزيع 440 ليترًا لكل أسرة، وأشار التعميم إلى أنه في حال كانت هناك إمكانية سيتم منح الأهالي الـ 220 ليتر المتبقية.

محمد قال إن "موسم القمح مهم بالنسبة لكافة أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، ونحن في الوقت الحالي نقدّم مادة المازوت للمحركات الزراعية والجرارات".

وبيّن صادق محمد خلال حديثه "وردتنا شكاوى عديدة، أن هناك بعض الأهالي لم يستلموا سوى 220 ليترًا، وأضاف "من لم يستلم سوى 220 ليترًا بإمكانه مراجعة مديرية المحروقات في منطقته، وإشهار البطاقة التي تثبت أنه لم يستلم سوى (برميل واحد) وسيتم تقديم 220 ليترًا في أي منطقة يوجد فيها.

وكانت إدارة المحروقات قد أصدرت بطاقات خاصة لتسهيل عملية تقديم مازوت التدفئة، وتوزيع المازوت بشكل عادل على جميع الأهالي.

وأشار صادق محمد إلى أنه لم يتبقى سوى بعض المناطق في مدينة الرقة لم تستلم سوى 220 لترًا، وأضاف "العمل جارٍ في الوقت الحالي على توزيع الكمية المتبقية لتصل إلى440 لترًا أسوة ببقية المناطق ".

(سـ)

ANHA