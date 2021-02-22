إدارة المدارس في الحسكة تفتتح مركزاً فنيّاً لتنمية وتشجيع مواهب الطلاب

بهدف الحفاظ على الثقافة والفن والأغاني التراثيّة وفلكلور شعوب المنطقة، افتتحت لجنة النشاطات في إدارة المدارس العامة بمدينة الحسكة مركز محمد شيخو للثقافة والفن، في ملحق مدرسة علي بكر الواقعة في حي الكلاسة، وذلك خلال مراسم.

وحضر مراسم الافتتاح العشرات من معلمي وإداريي المدارس العامة في مدينة الحسكة، بالإضافة إلى العشرات من الطلبة.

ومن المقرر أن تبدأ أولى الدورات التدريبية اعتباراً من يوم غد، وتتضمن تدريبات خاصة في الغناء والموسيقا وعروض فنية كـ التايكواندوا والرقصات الشعبية، وتشمل طلبة من كافة المراحل الدراسيّة.

مراسم الافتتاح بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الإدارية في لجنة النشاطات في الإدارة العامة للمدارس نسرين سعيد، الّتي باركت افتتاح المركز الفني على كافة الطلبة، وقالت: "المركز سيدعم مواهب الطلبة ويطور من قدراتهم الفنية".

وأضافت نسرين "على الرغم مما تعانيه مناطق شمال وشرق سوريا، إلّا أنّ ذلك يزيدنا إصراراً على الاستمرار في المقاومة ودعم مواهب طلابنا، لذلك نقوم كل يوم بخطوة جديدة لإبراز مواهبهم وتطويرها".

وشكرت الإدارية في لجنة النشاطات في الإدارة العامة للمدارس، كل من ساهم في افتتاح المركز، بهدف تطوير مواهب الطلبة.

وبيّنت إيفا محمد عبد الكريم إدارية لجنة النشاطات في مجمع الحسكة أنّ الهدف من افتتاح مركز محمد شيخو للثقافة والفن، هو الحفاظ على ثقافة المجتمعات المتعايشة مع بعضها قدر الإمكان، وقالت: "ونعمل على تعزيز تمسك الطلبة بثقافتهم ومجتمعهم".

وانتهت مراسم الافتتاحي بتقديم فقرات غنائية من قبل فرقتي كردستان وهفالتي، كما قدّم نادي عماد وصقور للتايكواندو عروض رياضية منوعة.

(ب ر/هـ ن)

ANHA