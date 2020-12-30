إدارة المدارس في الدرباسية تحتفل مع أبناء الشهداء برأس السنة الميلادية

لإدخال الفرحة إلى قلوب أبناء الشهداء، نظّمت إدارة المدارس في ناحية الدرباسية احتفالية في روضة فراشين، ووزعت الهدايا عليهم.
خبر 2020-12-30T12:23:00 الحسكة

مع اقتراب رأس السنة الميلادية، ولإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، نظمت إدارة المدارس في ناحية الدرباسية احتفالية في روضة فراشين الخاصة بذوي الشهداء.

وزُيّنت الصفوف بالأزهار، بالإضافة إلى تزين شجرة الميلاد مع ارتداء الأطفال ملابس بابا نويل.

وشارك في الاحتفالية أطفال الروضة وذووهم، بالإضافة إلى المعلمين ولجنة إدارة المدارس في الناحية.

وتخلل الاحتفالية توزيع الهدايا من قبل شخصيات متنكرة بلباس بابا نويل على الأطفال.

وفي السياق نفسه، قامت إدارة المدارس بتوزيع الهدايا على أبناء الشهداء في مدرسة الشهيد عبدالرحمن ديركي بالناحية.

(ب ح/هـ ن)

ANHA


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