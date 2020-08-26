إدارة الحراج والمحميات تعد بتنفيذ مطالب أهالي منطقة جرح

تعتبر منطقة جرح شمال شرق ناحية تربه سبيه 15 كم من أقدم المناطق التي سكنها البشر في إقليم الجزيرة، وتتمتع هذه المنطقة وعبر تاريخها بغزارة نهرها وينابيعها، وجمال منظر وديانها، بالإضافة إلى آثار قديمة تاريخية للطواحين المائية، حيث بنيت على ضفاف النهر عشرات القرى منذ عدة قرون.

يبلغ طول نهر جرح حوالي 8 كم، وتعني كلمة جرح (جهي رح) مكان الروح، وقد تعرضت خلال السنوات السابقة مثل باقي مناطق إقليم الجزيرة إلى سياسة قطع المياه عنها من قبل الاحتلال التركي، بهدف منع الحياة فيها وإفراغ المنطقة من سكانها، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في وادي جرح، وتيبس ما يقارب 10 آلاف شجرة من الفواكه والحراجيات على طول النهر، واليوم وبعد عامين خيّرين بالأمطار، يطالب أهالي تلك المنطقة بتحويلها إلى محمية طبيعية.

ماجد عبد الغني سعدون من أهالي قرية كرديمي باني التابعة لمنطقة جرح في ناحية تربه سبيه، طالب الجهات المعنية بالوقوف على أهمية منطقة جرح وتحويلها إلى محمية طبيعية بمساعدة الأهالي، وزراعة الأشجار ومنع الصيد فيها لإعادة تكاثر الحيوانات البرية ضمنها.

ماجد بيّن أن المياه باتت غزيرة ضمن وادي نهر جرح الذي يتمتع بينابيع طبيعية، بعد سنوات من الجفاف، وقيام الدولة التركية بقطع المياه عنها.

عائشة لطيف من أهالي قرية كيل حسناك أشارت إلى أن منطقة جرح كانت مقصدًا للآلاف من الأسر ضمن إقليم الجزيرة، وقالت: "الأهالي كانوا يأتون إلى المنطقة بقصد التنزه، قبل أن تقوم الدولة التركية بقطع المياه عنها"، وطالبت الجهات المعنية بتحويلها إلى محمية طبيعية وزراعة الأشجار من جديد ضمنها ومنع الصيد فيها.

وخلال مراجعة وكالتنا لمديرية الحراج والمحميات في مقاطعة قامشلو، وإيصال مطلب الأهالي إليها، أكد مدير الحراج والمحميات لقمان بدر أنهم بصدد توسيع محمية مزكفت الطبيعية، وضم منطقة نهر جرح إليها كونها امتداد لحرم المحمية، وزراعة الأشجار على امتداد طول النهر.

مدير الحراج والمحميات في مقاطعة قامشلو نوه إلى أنهم وخلال الأسابيع القادمة سيمنعون أنواع الصيد في منطقة جرح، وإعلانها محمية طبيعية امتدادًا لمحمية مزكفت والعمل على زراعة الأشجار والاهتمام بها.

(أ ب)

ANHA