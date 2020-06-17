إدارة الأمن الدّاخليّ في دير الزّور .. سوف يتمّ محاسبة العابثين بأمن المنطقة

عقب الاغتيالات التي نفّذتها جهات مجهولة خلال اليومين الماضيين والمرجّح أن تكون تابعة لخلايا مرتزقة داعش، باشرت القوى الأمنية بالتحقيق بملابسات الحادثة والكشف عن خيوط الجريمة، وخاصّة عملية اغتيال رئيس بلدية الطيانة سكات الموسى وإداري الضابطة في بلدية الشعب بالشحيل حمود المصطفى.

وفي هذا السياق تحدث الإداري في قوى الأمن الداخلي بدير الزور بشار الصعب تحدّث لوكالة أنباء هاوار عن سلسلة الأعمال الإجرامية التي تنفّذها خلايا داعش، وخاصّة عقب حملة ردع الإرهاب التي تنفّذها قوات سورية الديمقراطية ووحدات حماية المرأة ضد خلايا داعش، وألقت القبض على العشرات منهم.

وقال الصعب "في الآونة الأخيرة وبعد ما تلقّت خلايا داعش ضربات موجعة وإلقاء القبض على بعض الخلايا في الريف الشمالي الشرقي لدير الزور ضمن عملية ردع الإرهاب قام بعض المرتزقة الإرهابيين باستهداف المدنيين بشكل خاصّ من موظّفي الإدارة الذاتية من خلال عمليات الاغتيال أو حرق المؤسّسات لبثّ الرعب في المنطقة وزعزعة استقرارها".

وأضاف: "إنّ الحملة التي نقوم بها حالياً تهدف إلى تمشيط ما تبقّي من فلول مرتزقة داعش في المناطق الشرقية من إقليم دير الزور، وذلك بالتنسيق مع كافة القوى العسكرية والأمن الداخلي بباقي المناطق، وتمّ إلقاء القبض على العشرات من الإرهابيين".

وأكد الصعب أن قوى الأمن الداخلي تبذل جهودها وتواصل مساعيها "لإلقاء القبض على الجناة والمجرمين المتورّطين في زعزعة الأمن والاستقرار".

وأكّد بشار الصعب في ختام حديثه للأهالي في دير الزور أنّ العمل جارٍ والتحقيقات على قدم وساق، حتّى يتمّ القبض على الجناة ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل.

(م)

ANHA