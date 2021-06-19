إدارات المرأة في دير الزور: اغتيال دنيز ضرب من ضروب همجية حزب العدالة والتنمية الحاكم

وأدلت الإدارات اليوم، ببيان إلى الرأي العام من أمام مجلس ريف دير الزور الغربي في الكسرى، ألقته عتاب الحسن، بحضور عضوات المجالس المحلية والمدنية في ريف دير الزور الغربي.

وأشار البيان في مستهله إلى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق المرأة في تركيا وباكور كردستان وشمال وشرق سوريا، وقال: "القتل، التنكيل، الإبادة، التهجير، الاعتقال، التعذيب، الاستبداد، الرجعية، الترهيب، والابتزاز لا تزال هذه المصطلحات وغيرها الكثير تذكر أفعال تركيا وأسلافها من العثمانيين".

مضيفاً أن "سياستهم واحدة وأهدافهم واحدة، وهي احتلال العالم وتصفية كل المعارضين والمناوئين لسياستهم وكل من يحاول أن يثور ويناضل من أجل حريته تسميه تركيا بالإرهاب".

ولفت البيان إلى أن "أشد ما يقض مضجع الأتراك هي المرأة وحريتها"، مشيراً إلى "اغتيال ساكينة جانسيز ورفيقاتها فيدان وليلى في باريس في العام 2013 إلى الاعتقال المتكرر للمناضلة ليلى كوفن، ولا ننسى ما فعلته تركيا ومرتزقتها بالنساء المقاتلات المدافعات عن أرضهن أمثال الشهيدة بارين كوباني التي مثلوا بجثتها والشهيدة أفيستا خابور، إلى أسر المعتقلة جيجك كوباني واقتيادها إلى تركيا والحكم عليها مدى الحياة، ضاربة بعرض الحائط جميع الأعراف والتقاليد الدولية التي تمنع دولة من محاكمة رعايا دولة أخرى، واليوم تثبت تركيا مجدداً عداءها للشعوب الحرة".

مبيناً أن اغتيال دنيز بويراز "ضرب من ضروب همجية وبربرية حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يغذي النزعة العرقية الطائفية العنصرية ضد الشعوب الأخرى ويغذي النزعة العدائية ضد المرأة على وجه الخصوص".

وأضاف: "نحن نساء دير الزور ومن منبرنا هذا نؤكد لتركيا والعالم أجمع أننا جميعاً دنيز بويراز وكلنا ساكينة وليلى وفيدان وبارين وأفيستا وجيجك ولن تخيفنا همجيتكم ولن تثنينا بربريتكم عن عزيمتنا".

وتوجه البيان إلى تركيا بالقول إن "داعش التي جمعتِ فيها كل مجرمي ومرتزقة الأراضي التي دعمتها ورسمتِ نهجها وسياستها وقتلتِ واغتصبتِ آلاف النساء فيها" دحرتها النساء، مؤكداً أن الوقت قد حان لـ"وضع حد لأردوغان وعصاباته".

(ع ع/ س ر)

ANHA