إدانة منفذ اعتداء باسم داعش في نيويورك

أدين الرجل (34 عاماً) الذي كان يحاكم منذ 9 كانون الثاني، بـ 28 تهمة بينها ثمان تتعلق بـ"القتل بهدف الانضمام إلى داعش"، وهي تهم "يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة" حسب المدعي الفدرالي في مانهاتن، حسب وكالة فرانس برس.

وفي يوم عيد هالوين عام 2017، انطلق سايبوف بشاحنة بيك-آب على طول نهر هدسون جنوبي مانهاتن، ودهس عدداً من الأشخاص وقتل ثمانية؛ بينهم خمسة أرجنتينيين وبلجيكية.

وأسفر الهجوم عن حصيلة هي الأكثر دموية في نيويورك بعد اعتداءات 11أيلول 2001 ووقع بعد أكثر من عام على هجوم نيس جنوبي فرنسا عندما صدم تونسي (31 عاماً) بشاحنته حشداً كان يشاهد عرض الألعاب النارية في 14 تموز؛ مخلفاً 86 قتيلاً وأكثر من 400 جريح.

ومحاكمة سايبوف؛ هي الأولى على المستوى الفدرالي في فترة ولاية الرئيس، جو بايدن.

وبحسب الادعاء في مانهاتن، ستبدأ المناقشات لتحديد الحكم 6 شباط أمام هيئة المحلفين نفسها المؤلفة من اثني عشر شخصاً سيتعين عليهم أن يتحدثوا بالإجماع، إذا كانوا يريدون إنزال عقوبة الإعدام بسايبوف.

وقال ألكساندر لي، وهو أحد وكلاء النيابة، إن المتهم اختار نيويورك لأنه "كان يعلم أنه سيكون هناك أشخاص كثر في الشوارع"، واصفاً سايبوف الذي وصل إلى الولايات المتحدة في 2010 بأنه كان يستعد منذ العام 2016 "ليصبح جندياً لدى داعش".

(م ش)