إدانة جريمة قتل الشابة روعة ومطالبة بمحاسبة الجناة

يأتي تنديد منظمة سارا، بعد تعرض الشابة "روعة مصلح العويد (21 عاماً)" للقتل من قبل شقيقها، بعدة طلقات نارية، في ناحية تل كوجر بمقاطعة قامشلو، أول أمس الثلاثاء (25 تموز الجاري).

وطالبت المنظمة، في بيان أدلت به اليوم، بحضور ممثلات وعضوات التنظيمات النسائية في حلب، بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكب الجريمة، كما دعت إلى وضع حد لكل الممارسات اللا إنسانية التي ترتكب بحق النساء.

وأكدت أن العنف الممارس بحق النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وبشكل متزايد خلال هذه الفترة، محذرة من أن العنف ظاهرة خطيرة جداً وكارثية على المرأة والأطفال والمجتمع.

(ن ش/ي م)

ANHA