إدانة هجمات الاحتلال التركي على مدينة كوباني وصمت الضامن الروسي

وجاء في بيان مؤسسة عوائل الشهداء في الرقة " تستمر دولة الاحتلال التركي بأعمالها الإجرامية والاعتداءات على الأراضي السورية وعلى المدنيين وبالأخص على مدينة الصمود كوباني فقد ازدادت هجمات الاحتلال التركي الهمجية على مدينة المقاومة وبعض المدن الأخرى كالشهباء وعين عيسى وتل تمر وتل رفعت".

وأكد البيان أن " استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة يهدف إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وأن كل هذه الاعتداءات تحصل وسط صمت دولي وإعلامي".

وأضاف البيان "نحن كعوائل الشهداء ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداءات التركية والوجود الضامن الروسي الذي لم يؤدِّ دوره في المنطقة".

مجلس عوائل الشهداء ومنظمات المجتمع المدني في الطبقة: استهداف كوباني دليل على عجز الاحتلال

كما أشار مجلس عوائل الشهداء في الطبقة في بيان إلى أن "استهداف الدولة التركية لمدينة المقاومة كوباني ما هو إلا دليل قاطع على عجز النظام التركي الفاشي، محمّلاً القوات الروسية والأمريكية ومجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات الجبانة على شعوب المنطقة".

من جانبها أكدت منظمات المجتمع المدني بالطبقة خلال بيان "أن تركيا مصنع الإرهاب وداعمه، وأنها تقصف المناطق في شمال وشرق سوريا، وتستهدف المدنيين الأبرياء في كوباني وتل تمر بهدف تقويض نجاح الإدارة الذاتية ومبدأ أخوّة الشعوب، الذي يقضّ مضجع ذلك الإرهابي أردوغان، مطالبة بمحاسبة الفاشية التركية على جرائمها.

اتحاد المرأة الشابة في دير الزور يدينون الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا

بدوره أدان اتحاد المرأة الشابة في بلدة الصعوة بدير الزور خلال بيان، اعتداءات الاحتلال التركي الهمجية على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا والاستهدافات الأخيرة على مدينة كوباني، وأكدوا أن الاحتلال التركي ينتهج النهج العثماني الاستعماري الذي يهدف إلى السيطرة على أراضي الشعوب المجاورة وسلب ثرواتها وخيراتها، وشدّدوا على ضرورة الوقوف ضد كل المخططات التي تحاك ضد المنطقة".

(س ر)

ANHA