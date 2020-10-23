إدانة فلسطينية لاتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن "انضمام السودان إلى المطبعين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يشكل طعنه جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لقضيته العادلة وخروجا عن مبادرة السلام العربية".

فيما علق القيادي في حركة حماس سامي أبوزهري، على الاتفاق بالقول: " إن اتفاق التطبيع، مؤلم ولا يتفق مع تاريخ السودان المناصر للقضية الفلسطينية".

كذلك، قالت حركة "فتح" على لسان القيادي في الحركة منير الجاغوب: إن بعض الحكام يتسابقون إلى الاحتفاء بالتطبيع مع إسرائيل وكيل المديح لها، وفي المقابل يصرّون على الإساءة إلى الشعب الفلسطيني ويجاهرون بالبراءة من "تهمة" دعمه وتأييد نضاله لنيل حقوقه".

وأضاف: "نسأل هؤلاء الحكام: هل تحالفتم مع إسرائيل وأصبحتم في حالة حرب مع فلسطين؟". متابعاً: " حكام السودان الجدد خرجوا من قائمة الإرهاب الأمريكية ودخلوا حظيرة التطبيع الامريكية الاسرائيلية مع دفع رسوم الاشتراك مسبقاً قبل الانضمام".

في السياق، أشارت تقارير نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع: " إلى أن "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أسهم في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتحذو حذو الإمارات والبحرين في الانضمام إلى ما يعرف بـ"اتفاقات أبراهام"(اتفاق تطبيع العلاقات مع السودان).

وأعلنت السودان وإسرائيل مساء اليوم، توصلهما لاتفاق تطبيع العلاقات بينهما، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. بعد قرابة شهرٍ من إعلان الإمارات والبحرين، تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(ع م)