إدانات واسعة للهجوم التركي على مطار السليمانية

وأدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري حادث الاعتداء على مطار السليمانية، وقال في بيان "ندينُ وبشدة حادثَ الاعتداء غير المبرر على مطار السليمانية، وبما يمثله من انتهاكٍ صارخ لسيادة العراق أرضاً وجواً وتعدياً سافراً لا يجب السكوت عنه تحت أي ذريعة كانت".

من جهتها، أصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، في مجلس النواب العراقي بياناً، حول الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية الدولي، وفيما يلي نص البيان: "ندين بشدة الهجوم على مطار السليمانية الدولي، الذي استهدف مساء اليوم عن طريق انفجار".

كما طالبت الكتلة مجلس النواب والحكومة العراقية بعدم السكوت عن هذه الانتهاكات على سيادة أرض وسماء العراق.

وطالبت أيضاً الأمم المتحدة ومنظمة الطيران الدولية (إيكاو) بحماية مطار السليمانية الدولي، وعدم السكوت على معاقبة هذا المطار بدون وجه حق".

وأدان بدوره، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الهجوم على مطار السليمانية، عبر بيان جاء فيه "ندين بشدة الهجوم على مطار السليمانية الدولي والمحاولة العقيمة لخدّام الأجانب والتي استهدفت زعزعة أمن منطقة السليمانية".

وأكدت بدورها "حركة بابليون" إن هجوم مطار السليمانية يعد إشارة واضحة على محاولات تخريب الأمن والاستقرار.

وذكرت الحركة في بيان "ندين وبشدة الهجوم الذي وقع في حدود مطار السليمانية الدولي، ونؤكد قلقنا البالغ من أي عمل خارج القانون وإرادة الشعب يستهدف الأمن والاستقرار في السليمانية وبلدنا".

وأضاف أن "هذا الهجوم الإجرامي إشارة واضحة على محاولات تخريب الأمن والاستقرار وتدخّل واضح في الشؤون الداخلية للإقليم والعراق ويعيد إلى الأذهان الاعتداء الصدامي على السليمانية سنة 1996".

وتابع البيان، "نتمنى أن نقوم جميعاً بمواجهة التحديات الأمنية وهذا المخطط الذي ينفذ بتواطؤ من أطراف داخلية وأن نتعاون لمنع تكراره مرة أخرى".

وأدانت رئيسة برلمان "إقليم كردستان" ريواز فايق، الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية الدولي، مؤكدة أن لا ذريعة لاستهداف مطار مدني.

وقالت ريواز فايق خلال تغريدة على تويتر: "لا ذريعة للهجوم على مطار مدني في السليمانية، وكما كانت جميع الهجمات الأخرى السابقة غير مشروعة".

وأضافت "من واجب الحكومة التعامل بنفس المعيار مع جميع مدن إقليم كردستان، الخزي والعار لمنفذي الهجوم وكل من يشرعن الهجوم".

وأصدر محافظ السليمانية هفال أبو بكر بياناً، حول الهجوم الذي تعرضت له منطقة في حدود مطار السليمانية الدولي.

وقال محافظة السليمانية هفال أبو بكر في البيان: "تعرض مكان قريب من الحدود الخارجية لمطار السليمانية الدولي لهجوم جوي، والحمد لله لم يسفر الهجوم عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية".

باسم محافظة السليمانية ندين هذا الهجوم ونؤكد احتجاجنا تجاه تخريب الأمن والاستقرار في محافظتنا.

وقال "حماية أمن المواطنين والاستقرار في السليمانية وإقليم كوردستان واجب الجميع، لذا ندعو الجميع إلى التعاون والتنسيق من أجل منع تكرار هذه الحوادث غير المرغوب فيها".

وندد قوباد طالباني، ببيان حكومة "إقليم كردستان"، الذي شرعن الهجوم التركي على مطار السليمانية، واعتبر أن "جوتيار عادل لا يمثل موقف حكومة الإقليم وأنه يمثل حزبه فقط".

وقال طالباني في بيان: "ندين بشدة الهجوم على مطار السليمانية الدولي، إن استهداف مطار مدني ليس فقط انتهاكًا للسيادة العراقية، ولكنه أيضاً تصعيد خطير لحياة المواطنين الكرد".

(م ش)