إدانات متواصلة للهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وشنكال

وجاء حديث الأهالي لوكالتنا بعد قيام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف ناحية زركان ليلة أمس وسقوط عدد من الشهداء جراء القصف بينهم أطفال ونساء، وكما ارتكبت الدولة التركية مجزرة عبر طيرانها بحق المدنيين في قضاء شنكال بباشور كردستان ممّ أسفر عن إصابة واستشهاد عدد من المدنيين.

الأهالي عبّروا عن غضبهم من الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وعن الصمت الروسي الذي يعتبر نفسه الضامن في المنطقة بعد الاتفاق الذي أبرم بينها وبين دولة الاحتلال التركي عام 2019 أثناء غزو تركيا لمناطق شمال وشرق سوريا واحتلالها لمنطقتي كري سبي/ تل أبيض، وسري كانييه/ رأس العين، وكذلك نددوا بالهجمات التركية على باشور كردستان.

'هدف دولة الاحتلال من هذه المجازر هو إجبارنا على ترك منازلنا'

المواطن محمود شيخو قال "نحن كمواطنين في مدينة كوباني ندين المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في ناحية زركان وقضاء شنكال. فدولة الاحتلال التركي تفعل ما يحلوها لها في المنطقة أمام أنظار الروس المتواجدين في المنطقة كضامن لوقف الهجمات على المنطقة، وإلى الآن لم يخرجوا بموقف علني يدين المجازر التي ترتكبها تركيا، وهدف دولة الاحتلال من هذه المجازر هو إجبارنا على ترك منازلنا لتقوم بتغيير ديمغرافية المنطقة كما يحلو لها".

أما المواطن محمود حج نبو فقال إن "دولة الاحتلال التركي ترتكب يومياً المجازر بحق شعب المنطقة، وأهدافها واضحة للجميع وهو احتلال أرضنا. ونستغرب من التواجد الروسي في المنطقة وماذا يفعلون هنا في مناطقنا هل جاؤوا ليتفرجوا على المجازر التي ترتكب، ونقول لهم إن لم يستطيعوا إجبار تركيا على وقف هجماتها فلترحلوا من هنا".

'دولة الاحتلال التركي حصلت على الضوء الأخضر من الدول العظمى باحتلال مناطقنا'

وبدوره قال الشاب محمود سليمان "ندين المجازر التي ترتكب بحق أهلنا في شنكال وزركان وباقي المناطق التي تتعرض يومياً للقصف التركي ويسقط فيها الجرحى والشهداء، فدولة الاحتلال التركي حصلت على الضوء الأخضر من الدول العظمى باحتلال مناطقنا، ولولا هذا لكانت الآن تحركت الضامنة روسيا وأجبرتها على وقف انتهاكاتها بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا".

أما الشابة هبون محمد فقالت "هدف دولة الاحتلال التركي هو ترهيب الأهالي وإجبارهم على النزوح من منازلهم وترك أرضهم لاحتلالها وإطلاق مرتزقتها فيها كما فعلت في عفرين وباقي المناطق التي احتلتها في شمال وشرق سوريا. وأقول لأهالي المنطقة تمسكوا بأرضكم، فأفضل وسيلة للرد على انتهاكات دولة الاحتلال التركي هي الصمود بوجه هذه الهجمات، فقد حان وقت النزول للساحات لنقول لدولة الاحتلال وشركائها كفى نحراً لشعوب المنطقة".

( ن ك/ك)

ANHA