إدانات مجتمعية واسعة للهجوم التركي على مركز تعليمي للبنات على طريق الحسكة – تل تمر

قرئ بيان أمهات الكريلا بإقليم الفرات، من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيد أمكيهان جودي في إقليم الفرات، روناهي حجو.

وجاء في البيان: "أن الفاشية التركية تستهدف المواطنين من أطفال ونساء وشيوخ وأفراد من قوات الأمن، وكان آخرها استهداف مدرسة خاصة للفتيات الصغيرات، مما أدى إلى استشهاد 4 منهن وإصابة 11 أخريات".

وأضاف: "إلى الآن لم يتخذ العالم أي قرار بحماية المواطنين في مناطقنا"، وتساءلت أمهات الكريلا في بيانهن "لماذا كل شيء مقبول بالنسبة للكرد، ومحرم لبقية العالم؟"، في إِشارة منهن إلى المجازر التي ترتكب بحق الكرد من قبل دولة الاحتلال التركي.

في ختام البيان، جددت أمهات الكريلا في إقليم الفرات رفضهن للجرائم التركية، داعيات أبناء المنطقة إلى "الوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية"، وأكدن أن النصر سيتم في الجبال "فهناك نهاية دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها وعملائها".

'يجب إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية'

في سياق متصل، أدان طلبة جامعة كوباني المنظمات الحقوقية تجاه ما يتعرض له الطلبة في شمال وشرق سوريا من هجمات من قبل الفاشية التركية.

وقرئ بيان الطلبة في ساحة الجامعة بمدينة كوباني من قبل الطالبة وردة أحمد.

قال في مستهله "هدف الفاشية التركية من الهجمات على شمال وشرق سوريا هو خلق الفوضى، فاليوم بات كل من يعيش في هذه المنطقة مستهدفاً من قبل دولة الاحتلال التركي".

وتابع: "الهجوم الذي وقع بين مدينتي تل تمر والحسكة على مركز تعليمي للنبات يعتبر عملاً مداناً"، مندداً بصمت المنظمات الحقوقية، وخاصة أن هذا المركز يدار برعاية الأمم المتحدة ويبعد 2 كم فقط عن إحدى أكبر القواعد العسكرية للتحالف والتي تقع في مدينة الحسكة.

وناشد البيان المؤسسات والقوى الدولية التصرف بمسؤولية ضد الهجمات الوحشية للفاشية التركية، ودعا إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية.

وأكد طلبة جامعة كوباني في ختام بيانهم على أنهم كحركة طلابية مستعدون للدفاع عن المنطقة، إذا تطلب منهم ذلك، ولن ترهبهم هجمات الفاشية التركية واستهدافاتها.

بدوره، أدان اتحاد المرأة الشابة في مدينة الطبقة هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، واستهدافها للمرأة بالدرجة الأولى، وذلك بهدف كسر عزيمة المرأة الحرة.

جاء في مستهل البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بيداء الخضر، "تتعرض شمال وشرق سوريا وجبال كردستان للهجوم من قبل الاحتلال التركي الذي يرتكب أفظع وأقذر أنواع الجرائم بحق شعبنا، كبيراً وصغيراً وخاصة بحق المرأة، حيث يتم استهدافها بشتى الوسائل، لكسر إرادتها لأنها أثبتت دورها في كافة الساحات والميادين السياسية والعسكرية والاجتماعية".

وأضاف: "شهدنا ذلك على أرض الواقع باستهداف القياديات والطليعيات من رفيقاتنا اللواتي حاربن داعش وضحيّن من أجل أن يعيش شعبهن بسلام في وطنهن".

اتحاد المرأة الشابة انتقد في بيانه، صمت المجتمع الدولي لعدم قيامه بمسؤولياته حيال ما تتعرض لها المنطقة من هجمات، قائلاً: "أين الإنسانية، وأين حقوق الإنسان التي تتحدثون عنها، وأنتم ترون بأعينكم ما تتعرض له المنطقة من هجمات وحشية من قبل دولة الاحتلال التركي، فكل يوم يُقتل عشرات الأطفال والنساء على أيدي أردوغان وعملائه الخونة".

وأكد في ختام بيانه، وقوفه في وجه جميع الهجمات التي تستهدف المنطقة، معاهداً بالانتقام للشهداء والشهيدات اللواتي استشهدن من أجل الدفاع عن الوطن "سوف نقاوم حتى تحقيق النصر، والانتقام للذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، ولن نسمح للعدو باحتلال شبر واحد من أراضينا التي رويت بدماء شهدائنا".

(كروب/د)

ANHA