إدانات للصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في عفرين

تجمعت العشرات من عضوات تجمع نساء زنوبيا في الرقة في الملعب البلدي وسط مدينة الرقة، فيما تجمع العشرات من أعضاء دار جرحى الحرب عند دوار النعيم للإدلاء ببيان في السنوية الرابعة لاحتلال عفرين.

وقرئ بيان التجمع من قبل الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، اعتماد الأحمد، جاء فيه:

"نستذكر الذكرى الأليمة الرابعة لاحتلال عفرين مدينة الزيتون والصمود والمقاومة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وتهجير أهلها وتشريدهم، إذ لم تكتفِ الفاشية التركية بقتل المدنيين وتهجيرهم بل قامت بتغيير ديمغرافية المنطقة، وقطع الأشجار وتدمير الأماكن المقدسة وتدمير المعالم والآثار التي تعبر عن تاريخ عفرين".

شدد البيان "نحن نساء الرقة ندين ونستنكر ما تقوم به الفاشية التركية، ونعاهد جميع شهدائنا ونسائنا في عفرين برفع وتيرة النضال من أجل تحرير كافة الأراضي المحتلة، كما نناشد دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان إطلاق سراح جميع النساء المختطفات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

أما بيان دار جرحى الحرب في الرقة فقرئ من قبل العضو مثنى العبيدي، وجاء فيه:

"ندين احتلال عفرين وصمت المجتمع الدولي حيال الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقته فيها، ونستنكر وبشدة الدور الروسي لتسهيل احتلال عفرين وبعض مناطقنا ودور عملاء الفاشية التركية والائتلاف الذي يدعي أنه مناضل ويهاجم الإدارة الذاتية الديمقراطية لكن لن نُهزم لأن الشعوب الحرة إرادتها وقوتها مستمدة من فكر وفلسفة قائد عظيم لن تهزم أمة قائدها عبد الله أوجلان، لن تهزم أمة أسيادها أسود الجبال لن تهزم أمة نساؤها زنوبيات العصر".

الشهباء

كما أصدرت منسقية الأحزاب السياسية في إقليم عفرين، بياناً استنكرت فيه الاحتلال التركي لعفرين ودعت لعدم تسييس القضايا الإنسانية والعمل على إخراج ومحاسبة تركيا ومرتزقتها.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل الرئيس المشترك لمجلس حزب سوريا المستقبل الشهباء - عفرين محمد بريم، وبالكردية من قبل العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي، شيرين سليمان، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء الاتحادات والمؤسسات المدنية في مزار شهداء مجزرة تل رفعت الواقع في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء.

وجاء في البيان:

"بعد مرور أربعة أعوام على احتلال تركيا لعفرين ومقاومة شعبنا في مخيمات النزوح القسري. في الوقت الذي لا تزال أوجاع السوريين عامة والعفرينيين بشكل خاص تزداد سوءاً يوماً بعد يوم نتيجة الوضع الاقتصادي من جهة والممارسات العدائية للاحتلال التركي ومرتزقته من جهة أخرى والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية".

تابع البيان "وعليه فإن الأحزاب السياسية ومكونات المنطقة من العرب والكرد والتركمان تضع نفسها في حاله نفير عام في محاولة لكسر إرادة القوى الدولية حيال صمتها على جرائم دولة الاحتلال التركي وإيقاد شعلة المقاومة في عفرين".

وطالب البيان حكومة دمشق والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية القيام بمسؤوليتها تجاه كافة الأراضي السورية، داعياً محاكم العدل الدولية إلى عدم تسييس القضايا الإنسانية والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم في المناطق المحتلة وإطلاق سراح المختطفين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

الشهباء

في السياق، نظّمت حركة الطلبة الديمقراطيين لإقليم عفرين، تظاهرة طلابية بمشاركة حركة الشبيبة الثورية السورية وذلك في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وانطلقت التظاهرة من مدخل ناحية الأحداث وجابت الشارع الرئيس، حمل المشاركون خلالها يافطة كتب عليها "بروح الشبيبة الآبوجية سنحرر عفرين ونحطم الفاشية والاحتلال"، كما رفعوا صور الشهداء وأعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة.

وعند الوصول إلى حديقة مركز ناحية الأحداث توقف المشاركون دقيقة صمت، تلاه إلقاء بيان باللغتين الكردية والعربية قرئ من قبل أعضاء حركة الطلبة وجاء فيه:

"لقد مر أربعة أعوامٍ على احتلال مدينة السلام وموطن الزيتون عفرين، المدينة التي احتضنت خلال الأزمة السورية الآلاف من النازحين الفارين من الحرب الطاحنة، إلا أنها أصبحت سلعة البيع والشراء بخططٍ قذِرة بين روسيا والاحتلال التركي الذي قدم التنازلات لروسيا والناتو لتنفذ تلك الخطط إلا أن مناضلات ومناضلي وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) والشعب أبدوا مقاومة بطولية، أعادت إلى الذاكرة مقاومة لينينغراد".

شدد البيان "نحن طلبة عفرين نحيي مقاومة العصر وننحني إجلالاً وإكراماً لعظمة الشهداء، نجدد العهد لرفع مستوى النضال من أجل تحرير عفرين".

(ف)

ANHA